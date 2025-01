Calciomercato Inter News: Buchanan verso il Torino?

Tajon Buchanan non ha mai sfondato con la maglia dell’Inter. Il difensore classe 1999 è approdato ad Appiano Gentile dal Club Brugge lo scorso gennaio, oggi è un oggetto calciomercato Inter in uscita. Il calciatore in nerazzurro ha collezionato appena 15 presenze, la maggior parte delle quali da subentrato. Oltre ad una collocazione tattica incerta, un infortunio alla tibia destra ha tenuto il canadese lontano dai campi per oltre quattro mesi, ma anche dopo il suo rientro ad ottobre non è riuscito a guadagnare la fiducia di Simone Inzaghi.

Per queste motivazioni l’ex Brugge potrebbe rappresentare per l’Inter un’occasione d’oro per fare liberare spazio e per consegnare ad Inzaghi un innesto più pronto nel breve periodo. A farsi avanti per l’esterno canadese è stato il Torino di Urbano Cairo, che avrebbe aperto all’ipotesi di un prestito che potrebbe garantire al giocatore una maggiore continuità. Alla corte di Paolo Vanoli quindi Buchanan non solo troverebbe un impianto tattico simile a quello già utilizzato all’Inter, ma troverebbe anche una concorrenza meno ingombrante e un’ambiente più sereno per entrare finalmente in confidenza con il calcio italiano.

Calciomercato Inter News: Zelewski rientra nel giro Frattesi-Roma?

Ma con l’Inter in piena lotta per lo Scudetto Marotta non può privare Simone Inzaghi di uno dei suoi rincalzi senza un adeguato sostituto, ma anzi la partenza di Buchanan potrebbe essere l’occasione per regalare al tecnico piacentino un innesto di qualità per continuare ad inseguire lo Scudetto. Il profilo in questione sarebbe stato individuato in Nicola Zalewski, esterno italo polacco da qualche tempo ai ferri corti con la Roma. Classe 2002 il giocatore, soprattutto sotto la gestione Mourinho, ha dimostrato ottime qualità, ma prima con Juric e poi con Ranieri la sua posizione nelle gerarchie giallorosse si è sempre più defilata e potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Inoltre Beppe Marotta potrebbe cogliere due piccioni con una fava per il suo calciomercato Inter, è noto infatti l’interessamento della Roma per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è voglioso di un ruolo da protagonista superati i 25 anni, e un ritorno alla Roma, dove è cresciuto nel settore giovanile, potrebbe rappresentare una nuova rinascita. Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano Tuttosport Zalewski potrebbe così rientrare nelle trattative calciomercato Inter Roma che porterebbero Frattesi alla corte di Sir Claudio Ranieri. L’addio di Tajon Buchanan potrebbe quindi innescare una reazione a catena fra tre diversi club di Serie A, movimentando un mercato che fino ad ora è stato piuttosto statico.