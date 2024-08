CALCIOMERCATO INTER, LA SITUAZIONE ARNAUTOVIC

Il calciomercato Inter vuole ancora vedere in attacco. I nerazzurri vogliono smaltire il reparto offensivo complice la presenza di giocatori che non fanno al caso di Simone Inzaghi come ad esempio l’argentino Correa e l’austriaco Arnautovic.

Per l’ex Lazio non ci sono grandi novità dato che nessuna squadra ha fin qui affondato il colpo per il giocatore, che potrebbe lasciare l’Inter con tanto di buonuscita. Chi invece appare avere più mercato è Arnautovic, ma anche qui non manco i problemi.

L’attaccante, acquistato dal Bologna, è nella lista dei cedibili. Per lui, come riporta La Gazzetta dello Sport, non si sarebbe una porta ma bene tre, tutte dalla Turchia, con le migliori squadre interessate: Besiktas, Galatasaray e Trabzonspor.

Nessuna però sembra attirare Arnautovic, probabilmente per colpa del campionato turco, sicuramente meno competitivo rispetto ai migliori cinque d’Europa. È possibile che il centravanti starebbe aspettando un’offerta da un club di alto livello.

Nel caso però non dovesse arrivare, sarebbero due gli scenari: o Arnautovic stesso si accontenterebbe di un’avventura in un campionato non proprio in cima ai suoi interessi oppure l’Inter è obbligata a trattenere il giocatore.

Quest’ultima soluzione potrebbe essere quella migliore nel caso Taremi dovesse restare fuori più del dovuto. Il giocatore, grande protagonista nel pre-campionato interista, ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, ma non dovrebbe tenerlo lontano dai campi per troppo tempo.

CALCIOMERCATO INTER, L’OPERAZIONE LEONI

Il calciomercato Inter vorrebbe chiudere per quanto riguarda l’affare Giovanni Leoni. Il giovane difensore della Sampdoria, nel taccuino degli osservatori di tante big italiane tra cui Juventus e Napoli, potrebbe essere il colpo in prospettiva dell’Inter.

Stando a quanto riporta La Repubblica, i meneghini potrebbe organizzare una trattativa interessante approfittando di una mancanza della Sampdoria ovvero Audero. L’estremo difensore ha firmato per il Como e ora i blucerchiato hanno bisogno di un portiere.

Stankovic potrebbe essere il nome giusto sia per offrire alla Sampdoria un valido sostituto di Audero, sia per trovare la svolta e riuscire a convincere la squadra ligure a cedere Leoni, prima che qualche altra squadra effettui un sorpasso.