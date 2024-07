Calciomercato Inter News/ Idea Kim per la difesa: l’ex Napoli è in uscita dal Bayern Monaco (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, SI LAVORA PER IL PRESTITO DI KIM

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un difensore. Saltato Buongiorno del Torino, ormai promesso sposo del Napoli, i nerazzurri stanno sondando il terreno con il Bayern Monaco per Kim, ex difensore proprio dei partenopei. Secondo La Gazzetta dello Sport, il 27enne sudcoreane rappresenta una vera e propria occasione per l’Inter.

Reduce da una stagione tutt’altro che esaltante, a differenza di quella dello Scudetto con il Napoli, il calciatore è passato dal premio di miglior difensore della Serie A 2023/2024 ad esubero del Bayern Monaco. Insomma, per un motivo o per l’altro la consacrazione a livello europeo non è arrivata, ma l’età è ancora tutta dalla sua parte.

Per questo l’Inter, consapevole delle qualità del baluardo difensivo, vorrebbe rinforzare il reparto con il suo acquisto. La formula pensata dalla società meneghina è naturalmente quella del prestito, dato che il Bayern sborsò 50 milioni di euro l’estate scorsa per portarlo in Germania.

CALCIOMERCATO INTER, LA SITUAZIONE TRA DE VRIJ E LEONI

Il calciomercato Inter in questo periodo ha come focus la difesa. Stefan de Vrij, in gol ieri nel quarto di finale tra Olanda e Turchia, è in scadenza a giugno 2025 con i nerazzurri ma si è detto “molto felice all’Inter” nonostante le avances estere, in particolar modo dall’Arabia Saudita. Nessuna offerta però fino a questo momento.

L’altro grande nome della difesa nerazzurra è Giovanni Leoni, classe 2006 della Sampdoria. Il ragazzo prodigio è sotto la lente d’ingrandimento in casa Inter da tempo, ma c’è tanta concorrenza in Serie A con Napoli e Juventus alla finestra. In questo caso, il piano dell’Inter è simile a quello per Tessmann: acquisto con arrivo l’anno prossimo, così da permettere al giocatore un anno in più di ambientamento.











