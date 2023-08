CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Arnautovic sorpassa Balogun e Taremi per l’attacco (11 agosto 2023)

L’Inter, in vista della nuova stagione calcistica, è al centro di un intenso susseguirsi di sviluppi di calciomercato sul fronte degli attaccanti. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha recentemente affrontato il tema del reparto offensivo, sottolineando l’importanza di aggiungere un elemento capace di segnare gol. Tuttavia, nonostante le voci di calciomercato che erano circolate riguardo all’interesse dell’Inter per Folarin Balogun dell’Arsenal, sembra che la dirigenza nerazzurra abbia cambiato rotta. Secondo quanto riportato da diverse fonti di calciomercato, l’Inter avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa per l’attaccante giovane.

Le ragioni dietro questa scelta si focalizzano principalmente sui costi dell’operazione. La richiesta dell’Arsenal per Balogun, valutato intorno ai 40 milioni di euro, è stata considerata troppo elevata dalla società milanese. Nonostante un tentativo di negoziazione da parte dell’Inter, l’offerta formulata (inizialmente 30 milioni, con la possibilità di aumentarla fino a 35) non ha convinto i Gunners a cedere il calciatore. Questa situazione ha aperto la strada a una lotta tra vari club, come Monaco, Lens e West Ham, per aggiudicarsi il giovane talento.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIÙ ARNAUTOVIC DI TAREMI

L’Inter non ha però perso tempo e ha già iniziato a valutare altre opzioni per il reparto offensivo. Tra i nomi che emergono come possibili candidati, si fanno spazio quelli di Taremi e Arnautovic. In particolare, il centravanti austriaco sembra attirare l’attenzione dell’Inter. Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, aveva rilasciato dichiarazioni che aprono la possibilità di una sua cessione. Sebbene non sia ancora definito un interesse concreto, sembra che ci sia una sorta di “patto non scritto” che potrebbe entrare in gioco qualora un top club manifestasse un interesse concreto. In questo scenario, l’Inter potrebbe cercare di riportare Arnautovic sotto la sua bandiera con una spesa contenuta, stimata tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Questo spostamento di risorse economiche permetterebbe all’Inter di concentrarsi su altri settori, in particolare sul rinforzo difensivo. Se il Bologna mostrerà un’apertura alla cessione di Arnautovic, l’Inter potrebbe accelerare la trattativa di calciomercato e chiudere l’affare in maniera più agevole. Altrimenti, il club potrebbe concentrarsi completamente su Taremi, calciatore del Porto. Nonostante una richiesta iniziale di 30 milioni di euro, l’Inter sembra convinta di poter raggiungere un compromesso tra i 25 e i 27 milioni.











