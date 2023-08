CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Audero affianca Sommer, si accelera per Balogun (8 agosto 2023)

L’Inter, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Sommer, ha finalmente chiuso per il portiere di riserva, Emil Audero, che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. L’operazione di calciomercato è stata definita durante l’incontro tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza dell’Inter nella sede del club. Audero rappresenta una grande opportunità sia per l’Inter che per il portiere stesso, che ha dimostrato ottime prestazioni negli anni passati con la Sampdoria.

Durante l’incontro, è stato anche discusso il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Secondo il suo agente, Tullio Tinti, Inzaghi ha già accettato il rinnovo per un anno e presto sarà formalizzato. Su Audero invece l’agente è stato molto chiaro: “Audero più di un’idea. Si può concretizzare? Si. Opportunità importante, per il portiere e per l’Inter. Audero ha fatto benissimo in questi anni. Operazione in prestito? Dovete chiederlo all’Inter“. La trattativa potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di oggi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER L’ATTACCO C’E’ BALOGUN

Tuttavia, l’affare per Gianluca Scamacca, inizialmente un obiettivo di calciomercato dell’Inter per l’attacco, è saltato. Il giovane attaccante è passato all’Atalanta dopo un’accelerata della Dea con il West Ham. Di conseguenza, l’Inter ha ripreso a valutare la possibilità di acquisire Folarin Balogun dall’Arsenal. Balogun è tornato ad essere un obiettivo di calciomercato prioritario per l’Inter, ma il prezzo richiesto dall’Arsenal rappresenta un ostacolo. Il club inglese chiede circa 40 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe offrire 25 milioni più 5 di bonus, garantendo all’Arsenal una percentuale su una futura rivendita.

La trattativa tra le due squadre è ancora in fase iniziale e sarà necessario lavorare per ridurre le distanze. Non solo l’Inter è interessata a Balogun, ma anche il Monaco ha fatto un’offerta ufficiale per l’attaccante statunitense. L’offerta è stata però respinta dall’Arsenal, che è determinato a trattenere il giovane talento. Il Monaco, in cerca di un sostituto per l’infortunato Embolo, ha cercato di anticipare l’Inter, ma dovrà fare i conti con la determinazione dell’Arsenal a trattenere Balogun a meno di un’offerta davvero irrinunciabile.











