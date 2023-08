Calciomercato Inter News/ Stretta finale per Sommer, stallo per Scamacca e Sanchez… (oggi 3 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL GIORNO DI SOMMER?

Potrebbe essere questo il giorno giusto per il colpo che il calciomercato Inter attende da tempo: l’acquisto di Yann Sommer. I nerazzurri hanno affrontato la tournée in Asia con Raffaele Di Gregorio e Filip Stankovic come portieri: Simone Inzaghi avrebbe voluto abbracciare il suo titolare prima di partire, ma anche il Bayern Monaco era in Asia a giocare alcune partite e così l’affare non si è potuto chiudere. Sembra però che adesso si possa arrivare alla quadratura del cerchio: già nei giorni scorsi si era detto che le parti fossero molto vicine, e che lo svizzero fosse già del tutto disponibile al trasferimento all’Inter.

Cosa manca? La formula: i nerazzurri spingono per un accordo, ma in alternativa sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro perché ormai sono del tutto convinti che Sommer sia il portiere che prenderà il posto di André Onana. L’Inter vuole definire il colpo di calciomercato a breve: l’idea, anzi il desiderio, è quello di avere l’estremo difensore rossocrociato a disposizione nel giro di 48 ore, i tempi tecnici ci sono e adesso resta solo da convincere il Bayern Monaco, o comunque appunto riuscire a definire un accordo economico che soddisfi tutte le parti in causa. Staremo a vedere…

TRA SCAMACCA E SANCHEZ

Intanto il calciomercato Inter è sempre alle prese con la questione attacco. Scaricato Romelu Lukaku, bisogna individuare almeno un giocatore che possa stazionare al fianco di Lautaro Martinez o rappresentarne una valida alternativa: il nome è quello di Gianluca Scamacca, per il quale la società nerazzurra ha sorpassato la Roma nelle ultime ore. Il problema è che con il West Ham non si è ancora raggiunta l’intesa: l’Inter offre 22 milioni più 3 di bonus per un totale di 25 milioni di euro, i vincitori dell’ultima Conference League invece ne chiedono 30 senza bonus.

La distanza non è certo incolmabile, ma il calciatore è desiderato sul calciomercato. C’è il rischio di non chiudere; nel frattempo si guarda sempre alla possibilità di un incredibile ritorno di Alexis Sanchez, messosi in gran luce nella stagione giocata con l’Olympique Marsiglia. Il cileno non sarebbe alternativo a Scamacca: i due possono arrivare insieme e Sanchez, pur di aspettare i nerazzurri, avrebbe già rifiutato l’Al Nassr e alcune offerte dalla Liga. Peccato che per lui si debba vendere: Joaquin Correa dovrà finire altrove per permettere a Sanchez di tornare ad Appiano Gentile, qui deciderà anche Simone Inzaghi che per l’argentino già allenato alla Lazio stravede…











