CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Brozovic verso l’Al-Nassr. Poi tutto su Frattesi (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BROZO VIA PER FARE CASSA!

Il calciomercato estivo sta prendendo forma e le voci di possibili trasferimenti si intensificano anche per l’Inter. Uno dei protagonisti di queste trattative è Marcelo Brozovic, il centrocampista croato che potrebbe lasciare la squadra nerazzurra per un’avventura in Arabia Saudita. Ormai i club arabi stanno facendo incetta di talenti e su Brozovic la trattativa di calciomercato ha preso velocità rapidamente, con l’Inter che ascolterebbe sicuramente con interesse una grossa offerta economica per un giocatore ormai trentenne.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è De Gea se non arriva Vicario. Dzeko verso la Turchia (20 giugno 2023)

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Al-Nassr, club arabo, è pronto ad offrire 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Brozovic. Tuttavia, l’Inter non sembra disposta a cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. La trattativa è ancora in corso, ma l’esito potrebbe essere deciso nei prossimi giorni visto che la partenza di Brozovic potrebbe dare disco verde all’Inter per un innesto a centrocampo di cui si parla ormai da diverse settimane, prima scelta nelle richieste di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter News/ Accordo totale per Frattesi, ma adesso serve una cessione (18 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI PUNTA SU FRATTESI

Infatti, qualora la cessione di Brozovic si concretizzasse, l’Inter ha già individuato un possibile sostituto. Il nome sulla lista dei desideri è quello di Davide Frattesi, tra i più promettenti nomi del italiano attualmente in forza al Sassuolo. Tuttavia, il club nerazzurro dovrà vedersela con la concorrenza del Milan, che è interessato a Frattesi e potrebbe avanzare un’offerta da 35 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo, che poi è la base d’asta del club neroverde che sta trattando anche la cessione del capitano Berardi alla Lazio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukebakio per sostituire Lukaku. Koulibaly, si accelera (16 giugno 2023)

Nelle ultime giornate, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha affermato che non sono stati raggiunti accordi con l’Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione sembra essere diversa. Marotta e Ausilio, infatti, sembrano avere da giorni il centrocampista del Sassuolo tra le loro mani e sono pronti a completare l’affare per chiudere così il primo acquisto del calciomercato 2023. La partenza di Brozovic potrebbe chiudere la questione anche dal punto di vista dell’ingaggio da dirottare dal croato a Frattesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA