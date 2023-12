CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Buchanan, ci siamo. È asta per Dragusin (28 dicembre 2023)

Il calciomercato dell’Inter ha un nome al centro delle trattative ed è quello del promettente calciatore canadese Tajon Buchanan. Le voci indicano che il giocatore dovrebbe arrivare a Milano subito dopo Capodanno per svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione dell’allenatore Inzaghi per il girone di ritorno, dopo che le ultime vittorie hanno reso ormai vicinissimo per i nerazzurri il titolo d’inverno. L’aspetto più interessante dell’affare di calciomercato riguarda la formula del trasferimento: l’Inter acquisirà il giovane talento dal Bruges a titolo definitivo.

Il club belga sembra non essere favorevole a una soluzione di prestito con diritto di riscatto, e l’Inter ha accettato di investire nella piena proprietà del giocatore. Nonostante il percorso sembri delineato, il lavoro non è ancora concluso. Nuovi colloqui tra le due squadre sono previsti nei prossimi giorni per risolvere gli ultimi dettagli dell’affare. Attualmente, il Bruges ha abbassato la sua richiesta da 12 a 10 milioni di euro più bonus, mentre l’Inter cerca di chiudere l’accordo a 8 milioni, con possibilità di modificare la struttura dei bonus o aumentarne l’importo. Inoltre, il modo in cui verranno effettuati i pagamenti è uno degli aspetti chiave della trattativa. L’Inter desidera dilazionare il pagamento in più rate, una strategia che il club spera di far accettare al Bruges.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DRAGUSIN PIACE MA…

Un altro nome caldo per il calciomercato dell’Inter è quello di Radu Drăgușin. Il difensore rumeno, che ha giocato in passato per la Juventus e la Salernitana, è attualmente una figura chiave nel Genoa di Alberto Gilardino, che sta sorprendendo nel campionato italiano di Serie A. Il Napoli, insieme ad altre squadre di alto livello come Atalanta, Milan e Inter, sembra interessato al talento emergente. Il Genoa, tuttavia, ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro per il giocatore, forse troppo alto che se Inzaghi gradirebbe un rinforzo in difesa.

Le richieste del club genovese sembrano ferme nonostante l’interesse da parte di squadre di prestigio anche in Premier League, come Tottenham e Newcastle. Radu Drăgușin potrebbe rappresentare un importante rinforzo difensivo per l’Inter o altre squadre interessate, tuttavia, la cifra richiesta dal Genoa potrebbe rappresentare una sfida nelle trattative di mercato. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi nei prossimi giorni mentre i club continuano a sondare le possibilità di acquisire il talentuoso difensore rumeno.











