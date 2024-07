CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Cabal più vicino, arriva il nuovo De Bruyne dalla Slovenia? (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI LAVORA PER CABAL!

Il calciomercato dell’Inter è sempre più vicino all’obiettivo Juan Cabal. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo sia con il Verona sia con il giocatore; manca solo l’approvazione finale da parte di Oaktree per concludere l’operazione. Il trasferimento del difensore colombiano dovrebbe comportare un investimento complessivo di circa dieci milioni di euro.

Resta da chiarire se l’accordo preveda un prestito con diritto o obbligo di riscatto e se nell’operazione sia stato incluso il cartellino di Kamate per ridurre la quota cash. Tuttavia, l’ultimo passo necessario è ottenere l’approvazione all’investimento da parte di Oaktree, un passaggio cruciale per la dirigenza dell’Inter, che deve affrontare l’emergenza in difesa causata dall’infortunio di Buchanan in Coppa America e discutere la decisione con la proprietà per chiudere l’affare di calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALLA SCOPERTA DI LUKA TOPALOVIC

Il calciomercato dell’Inter potrebbe anche far registrare l’arrivo di un giovane ragazzo sloveno che è stato addirittura definito il nuovo De Bruyne. Luka Topalovic, nato il 23 febbraio 2006, è un centrocampista offensivo. Il Guardian lo ha inserito nella lista dei 60 migliori talenti nati dopo il 2006. Le referenze sono eccellenti e l’Inter ne è rimasta colpita mesi fa. Nonostante abbia compiuto 18 anni da poco, Topalovic ha già accumulato una discreta esperienza.

Il Domzale lo ha messo sotto contratto nel 2020, prelevandolo dal Bistrica. Le sue prodezze nell’Under 17 hanno convinto il club a blindarlo con un accordo fino al 2026. La sua crescita è stata gestita con cura, seguendo una logica progressione. Ha esordito in prima squadra nella stagione 2021-22, segnato il primo gol nella stagione successiva e, nella scorsa stagione, è diventato un titolare inamovibile, con 35 presenze in campionato e 2 nelle qualificazioni alla Conference League, oltre a 2 gol e 4 assist. L’Inter potrebbe non dover attendere a lungo: Topalovic è pronto per la Serie A, per mettersi in gioco in nerazzurro.

