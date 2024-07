Buchanan, infortunio durante il ritiro con il Canada/ Il giocatore dell’Inter portato via in ambulanza

Tajon Buchanan, giocatore dell’Inter, ha subito un brutto infortunio durante il ritiro con il Canada per la Copa America. Il timore, come riportato dal Corriere della Sera, è che possa trattarsi di una frattura alla tibia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie, tanto che è stato necessario portarlo in ambulanza in ospedale, dove si stanno effettuando ulteriori esami. È possibile che il calciatore debba essere operato nei prossimi giorni. Un bollettino medico dettagliato tuttavia non è stato ancora diffuso né dalla Nazionale né dal club nerazzurro, che sta seguendo con attenzione a distanza la situazione.

“Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”, queste sono le uniche parole diffuse dalla Federcalcio canadese dopo quanto accaduto.

Infortunio di Tajon Buchanan: c’è preoccupazione nella Nazionale canadese

Il clima che si respira nel ritiro del Canada non fa tuttavia presagire nulla di buono per quel che riguarda l’infortunio subito in allenamento da Tajon Buchanan. La seduta, dopo il trasporto in ospedale del giocatore dell’Inter, è stata infatti definitivamente interrotta, con il compagno Alistair Johnston che ha definito l’umore di tutto il gruppo come “cupo”. La Nazionale, tuttavia, anche senza il centrocampista, dovrà scendere in campo sabato per i quarti di finale di Copa America contro il Venezuela.

Intanto a preoccuparsi è anche l’Inter: se la frattura alla tibia dovesse essere confermata, infatti, il giocatore rimarrebbe fuori dal campo per almeno quattro mesi. Il club di conseguenza potrebbe essere costretto a ricorrere ad una operazione di calciomercato per sostituirlo. Al momento si tratta soltanto di ipotesi e non ci sono nomi caldi, anche in virtù del fatto che la sessione estiva è appena iniziata.











