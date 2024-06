CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Calhanoglu al Bayern? Ma il turco tranquillizza i tifosi (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU PROVE DI DISGELO!

Il calciomercato dell’Inter rischia di essere scosso dal terremoto Calhanoglu. Il turco, colonna della squadra di Simone Inzaghi negli ultimi anni di successi, sarebbe entrato nel mirino del Bayern Monaco, pronto ad offrire una cifra-monstre per il numero 10 nerazzurro, ben 70 milioni di euro che cambierebbero completamente la prospettiva del mercato nerazzurro. Non solo per la necessità di trovare un sostituto di Calhanoglu, ma anche per la maggiore liquidità che potrebbe portare rinforzi al momento inaspettati per l’allenatore nerazzurro, che si stava muovendo su Ndoye per la fascia.

Calciomercato Inter/ Il Bayern Monaco vuole Calhanoglu. Il turco ha già rifiutato un'offerta (22 giugno 2024)

Le parole di Calhanoglu su Instagram sembrano tranquillizzare i tifosi nerazzurri, almeno per il momento: “Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione (…) Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club i nostri incredibili tifosi è davvero davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro“. Calhanoglu ha poi confermato di essere al momento concentrato esclusivamente sulla Nazionale turca all’Europeo.

Calciomercato Inter news/ Contatti con Jorgensen e Bento. Salta Josep Martinez? (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, QUALI IDEE PER INZAGHI?

Il calciomercato dell’Inter però deve valutare le possibili scelte che possono ruotare attorno a una possibile partenza di Calhanoglu. L’Inter sta valutando tutte le alternative nel caso di un’eventuale addio del metronomo turco. Il sogno, sebbene costoso, sarebbe riportare Mateo Kovacic in nerazzurro, attualmente centrocampista del Manchester City. Altri profili interessanti sono Matteo Pessina, capitano del Monza, e Jerdy Schouten, fresco campione d’Olanda con il PSV Eindhoven.

Sicuramente però Inzaghi chiederà all’Inter uno sforzo in più sul calciomercato in caso di cessione di Calhanoglu: Kovacic potrebbe essere il profilo ideale proprio per l’esperienza e il Manchester City potrebbe non opporsi alla cessione del croato. Il problema potrebbe essere legato all’ingaggio, molto elevato per Kovacic nella sua esperienza al City che quest’anno l’ha visto scendere in campo per 46 volte in tutte le competizioni, anche se non sempre dall’inizio: l’idea potrebbe prendere piede ma tutto dipende da Calhanoglu.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ I nerazzurri vogliono un altro Thuram. Assalto a Ndoye (22 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA