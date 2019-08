CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C’è un piano per Chiesa (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter cammina in diverse direzioni. Da una parte c’è l’attaccante che manca ancora ad Antonio Conte, quell’Edin Dzeko che i nerazzurri vorrebbero portare a Milano da Roma a tutti i costi, pur essendo ancora condizionati dalla possibile partenza di Mauro Icardi. Ma c’è un pezzo pregiato del campionato italiano sul quale Marotta sarebbe pronto a buttarsi: si tratta di Federico Chiesa, per il quale il Direttore nerazzurro vorrebbe orchestrare una operazione alla Lukaku. Non è un mistero che il patron viola, Rocco Commisso, sia deciso a mantenere in rosa il suo gioiello ancora per una stagione. L’Inter sarebbe favorevole a questa ipotesi, per definire con tutta calma un’operazione milionaria, per la quale la Fiorentina non si accontenterà di meno di sessanta milioni di euro. Una mossa anticipata che permette anche all’Inter, nella corsa a Chiesa, di beffare l’eterna rivale, la Juventus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CASTING SULLA FASCIA

Continua anche il casting sulla fascia per il calciomercato dell’Inter. Si è parlato nei giorni scorsi della possibilità di portare un esterno sinistro, con Biraghi della Fiorentina messo sotto osservazione. Ma ci sono anche altre opzioni che farebbero al caso di Antonio Conte, soprattutto ora che anche Perisic ha lasciato il club nerazzurro, in direzione Bayern Monaco. Le opzioni sono diverse ma l’Inter avrebbe messo gli occhi in maniera decisa sull’esterno classe ’92 del Paris Saint Germain, Kurzawa. Un’operazione agevolata dal fatto che il francese è in scadenza di contratto con il club transalpino. Per portarlo a Milano, basterebbe un offerta di 15 milioni di euro, non particolarmente bassa per un giocatore che rischia di lasciare Parigi a parametro zero, ma sicuramente un potenziale affare considerando la caratura internazionale del giocatore. Si tratta comunque di un affare che andrà sbloccato in fretta, altrimenti non decollerà.

