CALCIOMERCATO INTER NEWS: CHIESA, CHE INTRIGO!

Il calciomercato dell’Inter ha già definito molti aspetti importanti nella costruzione della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Manca però la classica ciliegina sulla torta che risponde al nome di Enrico Chiesa. Il piano dei nerazzurri, come già emerso negli ultimi giorni, è tenere l’operazione Chiesa aperta fino alla prossima stagione, quando l’esterno della Nazionale potrebbe arrivare a parametro zero: la forte volontà del giocatore di approdare in nerazzurro potrebbe però già cambiare le carte in regola in questa estate.

Ospite di Radio Radio, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: “Il giocatore al momento è scontento e non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio“. Se l’Inter arrivasse a un’offerta da 20 milioni, anche dilazionata, la Juventus potrebbe cedere alla voglia di non perdere Chiesa a parametro zero.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIACE GASIOROWSKI DEL VALENCIA

Oaktree ha un obiettivo preciso per il calciomercato dell’Inter: investire in un giovane talento promettente che possa soddisfare immediatamente una necessità. L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale mancino, e Tuttosport riporta che è emersa la candidatura di Yarek Gasiorowski, difensore spagnolo classe 2005 del Valencia. Gasiorowski, un centrale mancino alto 1.92 metri, è campione d’Europa in carica con la Spagna Under 19, squadra che ha sconfitto l’Italia di Camarda e Zeroli in semifinale.

Il suo nome è emerso durante le trattative con Sergio Barila, nel contesto dell’affare che ha portato Josep Martinez a diventare il nuovo secondo portiere dell’Inter. Gasiorowski ha un contratto con il Valencia in scadenza il 30 giugno 2025, ma il club spagnolo dispone di un’opzione per un rinnovo automatico di altri due anni. La trattativa si concentrerà soprattutto sulla clausola rescissoria, che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro ma sulla quale l’Inter vorrebbe ottenere uno sconto.

