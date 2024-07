CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Clamoroso, il segreto Marotta è Chiesa! Hermoso invece… (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL BLUFF SU CABAL!

Il calciomercato dell’Inter è ancora alla ricerca di un difensore mancino. Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha spiegato la recente cessione del colombiano Juan Cabal alla Juventus, nonostante l’interesse dei nerazzurri: “Marotta è stato gentilissimo – ha dichiarato Setti -, ci sono cose che si possono fare e altre che non si possono fare. Gli allenatori devono prendere le decisioni. L’Inter non è mai stata in vantaggio, hanno preso decisioni interne condivise“. Le parole di Setti confermano che Simone Inzaghi non ha ancora perso le speranze di ingaggiare Mario Hermoso.

Lo spagnolo classe 1995 è attualmente svincolato dopo aver lasciato l’Atletico Madrid alla fine di giugno. Oltre all’Inter, anche Milan e Napoli hanno mostrato interesse. I rossoneri stanno però dando la priorità a Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Antonio Conte vorrebbe Hermoso al Napoli per completare la rivoluzione difensiva dopo gli arrivi di Alessandro Buongiorno dal Torino e Rafa Marin dal Real Madrid, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra del tutto convinto. Anche la nuova proprietà dell’Inter, Oaktree, ha delle perplessità su Hermoso, preferendo puntare su un giocatore più giovane o con costi meno elevati.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHIESA STRIZZA L’OCCHIO

Il calciomercato dell’Inter potrebbe registrare l’interesse di un obiettivo che finora non era stato in orbita dei nerazzurri, ma che potrebbe diventare all’improvviso d’attualità: si tratta di Federico Chiesa, che ormai in rotta con la Juventus starebbe cercando una destinazione in grado di fargli comunque disputare la prossima Champions League. Un paletto che ha messo fuori gioco alcune società estremamente interessate all’esterno della Nazionale, come la Roma, e l’Inter potrebbe essere interessata a patto che si trovi la formula di calciomercato giusta.

A parlare di una ipotesi di calciomercato riguardo l’Inter è stato Maurizio Romei, presidente della Settignanese e primo scopritore di Federico Chiesa tra il 2002 e il 2007, in un’intervista rilasciata ai microfoni di tuttojuve.com: “Mi ha detto che sta valutando altre scelte, più che altro perché Federico vuole giocare la Champions League. Così gli ho detto di andare all’estero, aggiungendo poi che ha bisogno di un allenatore dopo Allegri che possa dargli nuovamente fiducia. Ma l’Inter sarebbe la società ideale se decidesse di restare in Italia“.











