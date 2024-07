Calciomercato Inter News/ Inzaghi vuole Hermoso e non molla, si chiude per Tessmann (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: INZAGHI RILANCIA PER HERMOSO

Non si è ancora chiusa definitivamente la pista del calciomercato Inter che porta a Mario Hermoso. Sembrava esserlo, non è così e allora bisogna fare un aggiornamento. Hermoso intanto si è svincolato dall’Atletico Madrid: come detto anche i Colchoneros hanno valutato la possibilità di rinnovargli il contratto ma poi lo hanno liberato. L’Inter lo segue da tempo così come altre società, perché si tratta comunque di un calciatore importante che è stato titolare in una squadra che ha raggiunto i quarti di Champions League; tuttavia la valutazione fatta dalla società era di tipo economico, perché Hermoso chiede un triennale per raggiungere la squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter News/ Sprint per Cabal, stallo per Gudmundsson in attesa del processo (15 luglio 2024)

Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano ripiegato sull’altro svincolato Ricardo Rodriguez, forse meno performante in campo ma certamente una soluzione al risparmio e comunque di esperienza; il problema è che come si legge in queste ore si sarebbe messa in mezzo la precisa volontà di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter insomma avrebbe espressamente richiesto Hermoso: ecco il motivo per cui i campioni d’Italia non hanno ancora abbandonato questa pista, ma ora bisognerà eventualmente provare a trovare la quadra dell’accordo con lo stesso Hermoso per chiudere l’operazione in termini positivi.

Calciomercato Inter News/ Alex Perez ie Cabal n arrivo, Correa verso l'Aek Atene (15 luglio 2024)

TESSMANN IN ARRIVO, MA TRA UN ANNO

Un’operazione di calciomercato che invece l’Inter sta chiudendo in questi giorni è quella relativa a Tanner Tessmann. Il classe 2001 ha stupito nel Venezia: arrivava da un anno e mezzo di MLS speso con la maglia del FC Dallas, i lagunari lo avevano acquistato nel 2021 per la loro avventura in Serie A ma sono immediatamente retrocessi. Nei due campionati cadetti disputati Tessmann si è rivelato essere un ottimo elemento, sempre titolare e con 9 gol nelle 64 partite disputate con la squadra: un giocatore di sicuro avvenire, che potrebbe crescere ulteriormente in tempi rapidi, l’Inter dunque ha intravisto una possibilità e si è buttata.

Calciomercato Inter News/ Dumfries, il rinnovo è ad un passo. No a Cancelo, sì a Cabal (14 luglio 2024)

In queste ore si sta dicendo che l’affare Tessmann sia in dirittura d’arrivo: la società nerazzurra si assicura così un centrocampista duttile e che potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi, anche se l’accordo con il Venezia era quello di lasciarlo in Laguna per un’altra stagione. O meglio: l’Inter acquisterà lo statunitense, ma poi l’idea è quella di girarlo in prestito. Lo avrebbe voluto volentieri il Venezia ma ci sono richieste dall’estero; ad ogni buon conto anche la neopromossa pare aver trovato un giocatore che sappia prendere il posto di Tessmann nella rosa, dunque non è nemmeno escluso che il centrocampista possa arrivare subito alla corte di Simone Inzaghi e restare nell’anno che sta per iniziare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA