CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Clamoroso inserimento per Calafiori. Correa verso l’Arabia (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OPERAZIONE DI DISTURBO SU CALAFIORI?

Il calciomercato dell’Inter sembrava procedere sottotraccia, chiusi i colpi ritenuti necessari tra Zielinski e Taremi arrivati a parametro zero e la trattativa finalmente definita per il vice-Sommer, con Martinez che sarà il nuovo portiere nerazzurro, preso dal Genoa. E invece un clamoroso colpo potrebbe concretizzarsi: Riccardo Calafiori, il difensore rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, che a Euro 2024 sta confermando in Azzurro le ottime prestazioni offerte con la maglia del Bologna, potrebbe presto diventare un obiettivo nerazzurro.

Calafiori, molto simile per caratteristiche ad Alessandro Bastoni, ha giocato accanto al centrale interista nei primi tre match degli Azzurri agli Europei di Germania 2024. Il feeling tra i due deve ancora affinarsi, soprattutto perché Bastoni ha ricoperto la posizione di centrale di difesa in una linea a tre, un ruolo che non gli è abituale ma l’intesa sta aumentando e anche Calafiori potrebbe adattarsi facilmente al 3-5-2 di Simone Inzaghi da difensore “dominante“, aumentando così la rappresentanza di giocatori della Nazionale italiana in maglia nerazzurra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SIRENE ARABE PER CORREA

Con i contratti di Acerbi e de Vrij in scadenza nel giugno 2025, Calafiori potrebbe essere un candidato ideale in questo calciomercato per la difesa dell’Inter nel futuro prossimo. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabio Santini su TV Play, l’Inter potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus per Calafiori: “Oggi il suo prezzo non è inferiore a 45 milioni, partendo da una valutazione iniziale di 20 milioni. La Juventus è interessata, ma attenzione all’Inter e alla Premier League. Il valore di Calafiori continuerà a salire.”

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita dell’Inter, Beppe Marotta continua a lavorare per trovare una destinazione a Joaquin Correa, di rientro dal prestito all’Olympique Marsiglia ma ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi. La valutazione dell’attaccante argentino, arrivato per 31 milioni di euro dalla Lazio nell’estate del 2021, è tra i 6 e gli 8 milioni di euro, per evitare una minusvalenza dopo 3 stagioni. Al momento la destinazione più probabile sembra essere il campionato dell’Arabia Saudita, da dove potrebbe arrivare l’offerta necessaria per l’Inter per lasciar partire Correa senza remore.











