CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Con Radu in Premier per Sommer è l’ora di stringere (27 luglio 2023)

L’Inter sta vivendo giorni frenetici sul calciomercato, concentrata sul completamento della rosa di Simone Inzaghi. Due sono i punti focali per i nerazzurri: trovare un portiere e un attaccante che possano soddisfare le esigenze della squadra. Per quanto riguarda i pali, la scelta sembra ormai chiara: la prima scelta è Yann Sommer. I dirigenti nerazzurri sperano di chiudere l’affare nelle prossime 48 ore, dopo l’ultima amichevole del Bayern Monaco. Sebbene ci sia una clausola rescissoria di sei milioni di euro che potrebbe portare direttamente il portiere svizzero a Milano, l’Inter sta ancora trattando con il club tedesco per concordare la cifra definitiva.

In queste ore, i dirigenti dell’Inter stanno anche riflettendo sulla figura dell’attaccante, consapevoli dell’importanza di fare la scelta giusta. Con la conferma di Lautaro Martinez come capitano e l’arrivo di Marcus Thuram a parametro zero, la squadra è alla ricerca del giocatore perfetto per completare il reparto offensivo. I nomi sulla lista del calciomercato dell’Inter sono Alvaro Morata, un attaccante pronto all’uso, e Folarin Balogun dell’Arsenal, una prospettiva per il futuro. La società nerazzurra aveva originariamente puntato su Romelu Lukaku, ma la situazione ha cambiato le carte in tavola e ora si sta cercando di trovare un accordo comune su chi sarà il nuovo attaccante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RADU QUARTO PORTIERE IN PARTENZA

L’Inter, infatti, vuole evitare divergenze di pareri e cercare l’unità di intenti nella scelta dell’attaccante giusto per la squadra. Il direttore sportivo Piero Ausilio è atteso in Giappone nei prossimi giorni, dove avrà un altro confronto con l’allenatore Simone Inzaghi per prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, l’Inter ha subito un’altra perdita in porta: Ionut Radu. Il portiere rumeno è stato escluso dai convocati per la tournée in Giappone, segnalando così la sua imminente partenza.

Radu andrà in prestito al Bournemouth, in Premier League, e il club inglese ha già fissato le visite mediche per il calciatore. Se tutto procederà senza intoppi, il portiere si trasferirà in Inghilterra con un contratto fino al 30 giugno 2024. Nonostante l'imminente partenza, c'è ancora un diritto di riscatto inserito nel contratto, lasciando aperta una possibilità di ritorno per il portiere alla fine dell'avventura inglese.











