CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA STRADA PER GUDMUNDSSON

Per il calciomercato dell’Inter, Albert Gudmundsson continua a essere un obiettivo chiaro, nonostante la concorrenza della Fiorentina che si è fatta forte nelle ultime ore. Beppe Marotta sta studiando l’ingresso di una contropartita nell’affare per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla società toscana. Gudmundsson infatti ha già dato il suo consenso al trasferimento alla Fiorentina, e i due club stanno negoziando per colmare le differenze economiche.

Calciomercato Inter News/ Arnautovic, non si sblocca la cessione: ha rifiutato tre club (2 agosto 2024)

Si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, mentre il Genoa ne richiede 25. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per cercare di trovare un accordo. L’Inter rimane alla finestra. La dirigenza dell’Inter deve prima liberare spazio in attacco, motivo per cui al momento la trattativa di calciomercato è in stand-by. Tuttavia, se Gudmundsson resterà al Genoa fino agli ultimi giorni di calciomercato, l’Inter potrebbe tornare all’assalto, forse inserendo Joaquin Correa nell’operazione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Taremi ko rilancia Gudmundsson. Nathan Zezé per la difesa (2 agosto 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BONAZZOLI PER LA LISTA UEFA?

Il calciomercato dell’Inter sta valutando possibili cambiamenti nel reparto offensivo. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono destinati a partire, e il club nerazzurro sta considerando l’acquisto di Federico Bonazzoli per completare l’attacco. Bonazzoli è tornato alla Salernitana, ma il suo ingaggio è considerato troppo elevato per una squadra che giocherà in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il suo arrivo sarebbe vantaggioso anche per compilare la lista UEFA.

Il contratto del giocatore scade nel 2026, ma se l’Inter decidesse di accelerare i negoziati, l’accordo potrebbe essere concluso rapidamente. L’agente di Bonazzoli, Tullio Tinti, ha ottimi rapporti con il club, gestendo anche i contratti di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi. Dal punto di vista tattico, Bonazzoli è un giocatore versatile, capace di adattarsi ai sistemi di gioco dell’Inter. Può giocare come seconda punta o centravanti in un 3-5-2, e ha anche l’abilità di agire come esterno offensivo grazie alle sue capacità nel dribbling.

Calciomercato Inter News/ Rodriguez, sfuma il prediletto di Inzaghi: va al Betis (1 agosto 2024)