CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Darmian per la fascia, Dzeko si riapre? (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter non verte solo attorno ai soliti nomi ma potrebbe arricchirsi di una trattativa per regalare un’alternativa importante ad Antonio Conte sulla fascia, ma non solo. Si tratta di Matteo Darmian, che sembra arrivato al capolinea per quanto riguarda la sua esperienza al Manchester United e che potrebbe tornare in Italia tra le fila dei nerazzurri. L’ex Torino sarebbe un profilo particolarmente gradito a Conte, che l’ha schierato anche in Nazionale durante la sua esperienza da CT, per la sua capacità di giocare sia come centrale nella difesa a tre, sia come esterno basso. Il Manchester United, l’affare Lukaku insegna, non è un club in vena di sconti ma potrebbe essere disponibile a cedere Darmian ad un prezzo non esorbitante, considerando il contratto dell’esterno italiano in scadenza nel 2020.

Calciomercato Inter news, trattativa per Dzeko aperta

Il calciomercato dell’Inter vede il nome di Edin Dzeko ormai discusso da diverso tempo, così come quello di Romelu Lukaku. Il dialogo con la Roma potrebbe però essere finalmente arrivato ad una svolta, dopo la freddezza dimostrata anche dal DS giallorosso Petrachi, irritato dall’accordo tra il giocatore e i nerazzurri prima ancora che si fosse aperto il dialogo con i giallorossi. Dopo la prima offerta formulata dall’Inter che la Roma ha subito giudicato inadeguata, la società nerazzurra ha deciso di temporeggiare, forte dell’accordo e considerando esagerata la richiesta di 20 milioni di euro per portare Dzeko a Milano. Ma la Roma si sarebbe ormai persuasa del fatto che Dzeko è convinto della destinazione interista e che, soprattutto, tra un anno si libererebbe a parametro zero. Il dialogo tra le parti è ripreso e la settimana prossima potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca.





