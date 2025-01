CALCIOMERCATO INTER NEWS: PORTE GIREVOLI?

Per il calciomercato Inter potrebbe prepararsi un colpo clamoroso. A quattro anni dal suo addio al Milan, Gigio Donnarumma potrebbe fare ritorno a Milano, ma questa volta sull’altra sponda cittadina. Il club nerazzurro sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione intorno al portiere del Paris Saint-Germain, il cui contratto scade nel giugno 2026, così come quello di Yann Sommer. L’idea, sebbene audace, è alimentata da diversi fattori, tra cui la presenza di Gianluca Spinelli come preparatore dei portieri all’Inter.

Non solo il legame con Spinelli, ma anche il rapporto di Donnarumma con alcuni compagni di Nazionale, come Federico Dimarco, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, potrebbe spingere il portiere a valutare positivamente un ritorno in Italia dopo quattro stagioni in Francia. La presenza dei connazionali in squadra potrebbe infatti rappresentare un ulteriore incentivo. Inoltre, Beppe Marotta ha sempre cercato di creare uno spogliatoio con una forte componente italiana, un aspetto che potrebbe favorire l’operazione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CON DONNARUMMA QUALE FUTURO PER SOMMER?

Tuttavia, ci sono anche ostacoli significativi. Il principale è lo stipendio di Donnarumma, che attualmente percepisce 10 milioni di euro netti a stagione al PSG, una cifra che l’Inter fatica a raggiungere. Inoltre, non essendo in scadenza la prossima estate, il club parigino non avrà alcuna fretta di cedere il portiere, e l’Inter dovrà presentarsi con una proposta economica convincente per i parigini, che difficilmente svenderanno uno dei migliori portieri d’Europa.

Se l’operazione del calciomercato Inter dovesse concretizzarsi, i nerazzurri dovrebbero considerare anche la presenza di Yann Sommer, che ha un contratto fino al 2026 e un ingaggio di 4 milioni a stagione, e di Josep Martinez, acquistato lo scorso anno per 13,5 milioni e con un ingaggio da 1,5 milioni. Non sarebbe sostenibile mantenere tutti e tre i portieri, quindi l’Inter dovrebbe decidere chi cedere, valutando se è più conveniente liberarsi di Sommer, il cui stipendio è molto più alto, oppure di Martinez, arrivato da poco con l’aspettativa di diventare il numero uno.

