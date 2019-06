Calciomercato Inter news/ Dopo Lazaro, Lukaku e Dzeko: giorni caldi (Ultime notizie)

Il calciomercato Inter è bollente in questi giorni, forse anche più delle temperature attese a Milano che però non frenano il lavoro della dirigenza dell’Inter. In primo piano Valentino Lazaro, l’esterno austriaco classe 1996 dell’Hertha Berlino per il quale ieri è stato il giorno decisivo, perché nel giro di poche ore tutto si è sbloccato e l’affare è ormai fatto. Ora in primo piano ci sono sempre di più il centrocampo, con le piste italiane Nicolò Barella e Stefano Sensi, e l’attacco dove invece i nomi più caldi sono quelli di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Per Lukaku dovrebbe essere pronta la prima offerta ufficiale al Manchester United da 70 milioni di euro tra prestito (che potrebbe essere biennale) e obbligo di riscatto. La vera notizia però è che i segnali che arrivano dall’Inghilterra sono adesso positivi, perché pare ci sia una prima vera apertura dei Red Devils a queste condizioni. Lukaku all’Inter dunque si può fare e sarebbe una grande notizia, dal momento che il belga è sempre il primo obiettivo di Antonio Conte in attacco.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PUNTO SU DZEKO

Se però per Romelu Lukaku qualche giorno ancora sarà necessario, dal momento che si tratta di un grosso affare a cifre davvero importanti, tutto sembra pronto per definire l’arrivo in nerazzurro di Edin Dzeko, che dovrebbe dunque essere il colpo di fine giugno per il calciomercato Inter. A dire il vero un piccolo intoppo c’è stato nelle ultime ore e porta il nome di Edoardo Vergani, che preferirebbe passare ad una squadra medio-piccola in cui avrebbe più possibilità di giocare. Il nuovo nome da utilizzare come parziale contropartita tecnica dovrebbe dunque essere Marco Pompetti, centrocampista classe 2000 gradito ai giallorossi. L’affare Dzeko all’Inter è comunque sostanzialmente fatto, sulla base di 10 milioni di euro più un giovane, che doveva essere Vergani ma a questo punto sarà verosimilmente Pompetti. Prima di dare il via libera definitivo, tuttavia, i giallorossi dovranno comunque trovare un rimpiazzo al bosniaco come nuovo attaccante di riferimento per la Roma della prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA