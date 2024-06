CALCIOMERCATO INTER NEWS/ È fatta per Martinez, le cifre. Se salta Tessmann c’è Bernabé (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ECCO IL PORTIERE!

Il calciomercato dell’Inter ha finalmente chiuso la “telenovela” legata alla scelta del secondo portiere e il vice-Sommer. I nerazzurri hanno trovato l’accordo col Genoa per l’arrivo di Josep Martinez del Genoa. Gaetano Oristanio, inizialmente preso in considerazione come contropartita per i Grifoni, è stato escluso dall’accordo, e l’Inter ha modificato la proposta offrendo solo contanti per un totale di 15 milioni di euro, che è la valutazione concordata per il portiere una settimana fa.

La cifra base di 13 milioni è stata incrementata con 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Rimangono da definire alcuni dettagli per l’approvazione finale, prevista per il weekend, ma l’affare è praticamente concluso. Il Genoa ha accettato l’offerta dopo aver rinunciato all’idea di includere un giovane dell’Inter. L’Inter ha deciso di affiancare un altro portiere al 35enne Sommer, puntando sul futuro. Il portiere spagnolo di 26 anni, cresciuto nella scuola del Barcellona, è stato seguito con attenzione durante tutta la stagione con il Genoa rossoblu e scelto per la sua crescita è stata rapida e costante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UN OBIETTIVO DAL PARMA

Tanner Tessmann continua ad essere intanto uno degli obiettivi di calciomercato principali dell’Inter per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tuttavia, la trattativa per portare a San Siro l’americano del Venezia non sembra essere tra le più semplici. La valutazione data dai lagunari al mediano a stelle e strisce si aggira sui 10 milioni di euro ma l’Inter vorrebbe partire con la soluzione di un prestito oneroso, soluzione che non convince al 100% il club veneto.

Per questo motivo, la dirigenza dell’Inter sta valutando un’alternativa di calciomercato allo statunitense. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l’Inter sta considerando con attenzione Adrian Bernabé, tra i principali artefici della promozione del Parma in Serie A. Il classe 2003, arrivato ai ducali dal Manchester City, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il futuro ed essere una soluzione equivalente a Tessmann, con la differenza che i Ducali aprirebbero all’opzione del prestito.

