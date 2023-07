CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Festa per il Frattesi-day. Gosens verso la cessione (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL COLPO FRATTESI!

L’Inter ha visto il suo calciomercato estivo entrare prepotentemente nel vivo per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi colpi è stato l’acquisto del centrocampista Davide Frattesi dal Sassuolo. Frattesi, classe ’99, ha completato le visite mediche ed è stato accolto con entusiasmo dai tifosi nerazzurri. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato la chiusura della trattativa, sottolineando che Frattesi aveva una preferenza per l’Inter sin dall’inizio delle trattative.

Il giocatore è stato preso in prestito per 6 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a febbraio 2024 per un totale di 22 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, portando la valutazione complessiva a 33 milioni di euro. La cessione di Mulattieri, invece, è considerata un’operazione separata e non legata a questa trattativa, l’attaccante protagonista della promozione del Frosinone nell’ultima stagione è stato valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro che il Sassuolo dovrà come detto versare separatamente all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUELLO A 2 PER GOSENS

Sul fronte delle cessioni, la situazione di Robin Gosens sembra essere passata prepotentemente al centro dell’attenzione. Secondo le fonti provenienti dalla Germania, il Wolfsburg e l’Union Berlino sono in una vera e propria lotta per assicurarsi il giocatore. Entrambi i club tedeschi sono determinati a portare Gosens in Bundesliga. Si sta discutendo la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto per l’esterno, che in passato ha giocato con l’Atalanta ma non ha trovato in nerazzurro lo spazio che si pensava per essere un vero titolare nella squadra di Simone Inzaghi.

L’Inter, invece, ha indicato un valore di 15-18 milioni di euro per Gosens e sarebbe disposta a considerare un’offerta di calciomercato in quella fascia di prezzo. Nel caso in cui Gosens lasciasse il club, l’Inter è pronta a negoziare il trasferimento di Carlos Augusto con il Monza. L’Inter sta quindi prendendo in considerazione sia gli arrivi che le cessioni sul mercato. Con l’acquisto di Frattesi, il club si assicura un giovane talento per il centrocampo, mentre le trattative per Gosens potrebbero portare a un ulteriore rafforzamento della rosa.











