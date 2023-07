CALCIOMERCATO INTER NEWS/ È fatta per Frattesi. Sirene arabe per Onana (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHE COLPO FRATTESI, ROMA BEFFATA!

Il calciomercato dell’Inter trova la svolta sul nome di Davide Frattesi. L’incontro tra la dirigenza nerazzurra e il Sassuolo ha sbloccato la trattativa, superando la concorrenza di Milan e Roma. Frattesi sarà il prossimo acquisto di Simone Inzaghi, e il suo procuratore, Giuseppe Riso, ha confermato la vicinanza all’accordo. Si attende solo che Inter e Sassuolo trovino l’accordo finale per chiudere l’operazione di calciomercato. Il giocatore aveva espresso la sua preferenza per l’Inter, e il contratto dovrebbe essere di durata quinquennale, con uno stipendio annuale di circa 2.8 milioni di euro.

Riso ha spiegato come Frattesi volesse l’Inter sin dall’inizio: “Siamo vicini, molto vicini alla chiusura. Ora le due società dovranno trovare l’accordo ma siamo ai dettagli. Davide ci teneva tanto a questo trasferimento. Ora lasciamo che le squadre concludano le ultime cose e i dettagli finali. La sua preferenza era l’Inter“. Venerdì può essere la giornata giusta per le visite mediche, oggi Marotta e Carnevali fisseranno i dettagli: 33 milioni per il cartellino (6 subito) più 5 di bonus più obbligo di riscatto a 27 milioni che scatta a febbraio 2024 più il 10 per cento da eventuale futura vendita, con Mulattieri valutato 6-7 milioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ONANA VERSO L’ARABIA?

Nel frattempo l’Al Nassr, club saudita, sta mostrando interesse nei confronti di Andre Onana, portiere dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla CBS, il club avrebbe presentato all’Inter un’offerta di calciomercato molto importante dal punto di vista economico per Onana, che era anche nella lista dei desideri del Manchester United in questa finestra di mercato. In caso di trasferimento, sarebbe il terzo giocatore nerazzurro a spostarsi in Arabia, dopo Brozovic e Cordaz, col trasferimento del croato decisivo a livello economico per dare il via libera all’arrivo di Frattesi in nerazzurro.

La Saudi Pro League è determinata ad attirare i migliori talenti sul mercato, e la scorsa stagione di Onana, culminata con la finale di Champions League indossando la maglia dell’Inter, lo rende uno dei portieri più ambiti al mondo. I proventi della cessione di Onana potrebbero essere utilizzati dall’Inter per rinforzare la squadra e potenzialmente puntare al ritorno di Lukaku. Inoltre, si sta guardando al futuro, con l’Udinese e Samardzic che potrebbero essere parte dei piani dell’Inter e completare così il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi.











