CALCIOMERCATO INTER NEWS, FEDERICO CHIESA: SOGNO O REALTÀ?

Il calciomercato dell’Inter, negli ultimi giorni, ha visto passare in primo piano un clamoroso interesse per Federico Chiesa, il cui contratto con la Juventus scade nel 2025. I nerazzurri starebbero valutando l’opzione di ingaggiare il calciatore l’anno prossimo, quando potrebbe essere disponibile a parametro zero se non rinnova con i bianconeri. Tuttavia, secondo quanto riportato da TeleLombardia, emergerebbe una clamorosa idea di scambio tra le due squadre.

Secondo queste indiscrezioni di calciomercato, l’Inter e la Juventus starebbero considerando uno scambio che vedrebbe Chiesa approdare all’Inter e Frattesi trasferirsi alla Juventus, con un conguaglio di circa 20 milioni di euro a favore del club di Viale della Liberazione. Un’idea che non dispiacerebbe ai bianconeri, che eviterebbero di perdere l’esterno offensivo a parametro zero e soprattutto vedrebbero arrivare un forte centrocampista nel caso in cui non si concretizzasse la trattativa per Koopmeiners.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, KIWIOR ASPETTA I NERAZZURRI

La ricerca di un nuovo difensore rimane la priorità per il calciomercato dell’Inter, dopo l’infortunio di Buchanan con la maglia del Canada durante la Copa America. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Jakub Kiwior sarebbe disposto a trasferirsi in nerazzurro e soprattutto starebbe aspettando una mossa dei nerazzurri, con il polacco che sarebbe felice di mettersi di nuovo in gioco in Serie A dopo la precedente esperienza vissuta con la maglia dello Spezia.

La dirigenza dell’Inter deve solo raggiungere un accordo di calciomercato definitivo con l’Arsenal, proprietario del cartellino del giocatore. Le due parti stanno lavorando sulla formula del trasferimento, con l’Inter che preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. I Gunners non caleranno più di tanto il prezzo del cartellino, avendo pagato 25 milioni di euro più bonus il difensore, proprio per questo i nerazzurri stanno spingendo fortemente per la soluzione del prestito.