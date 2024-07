CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ACCORDO COL CALCIATORE!

Il calciomercato della Juventus ha già fatto registrare da tempo un accordo con Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998 dell’Atalanta. Secondo Rai Sport il giocatore avrebbe accettato un contratto quinquennale con i bianconeri, con uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Tuttavia, il problema per la Juve rimane quello di convincere l’Atalanta ad abbassare la richiesta di 60 milioni di euro per il trasferimento di Koopmeiners, e al momento non c’è ancora un’intesa tra i due club.

L’ultima volta che è stato interpellato sull’affare di calciomercato con la Juventus il patron dei bergamaschi, Percassi, si è dimostrato molto poco propenso ad aprire la trattative a condizioni più basse rispetto ai 60 milioni di cui sopra. “Koopmeiners non è in vendita“, ha affermato, sottolineando che per strapparlo all’Atalanta sarà necessaria la classica offerta che non si può rifiutare. Sarà importante capire quanto l’accordo col giocatore riuscirà a creare pressione in grado di permettere ai bianconeri di abbassare il costo del cartellino dell’olandese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BREMER SUL PIEDE DI PARTENZA?

Il calciomercato della Juventus potrebbe anche far registrare una partenza a sorpresa, se dovesse concretizzarsi un interesse per un titolare bianconero che si è palesato nelle ultime ore. Il nuovo Liverpool di Arne Slot sta prendendo forma, ma una delle priorità è trattenere i campioni già in squadra, come Virgil van Dijk, il cui contratto scade nel 2025 e che è in bilico tra rinnovo e partenza. Se l’olandese dovesse lasciare, il ds Hughes ha individuato in Gleison Bremer della Juventus la giusta alternativa.

Tuttavia, l’ex difensore del Torino non è di certo un obiettivo economico: secondo quanto riportato da Team Talk, la Juventus partirebbe da una richiesta di 70 milioni di euro per cedere il difensore centrale brasiliano che era stato prelevato dai bianconeri dai rivali cittadini. Resta comunque da capire se sarà necessario sostituire Van Dijk, se alla fine questa esigenza non si palesasse e l’olandese rimanesse a vestire la maglia Reds, la trattativa di calciomercato con la Juventus non potrebbe nemmeno iniziare.