CALCIOMERCATO INTER NEWS: IN MEZZO SPUNTA FRENDRUP

In questo momento il calciomercato Inter non ha particolari priorità: certamente Simone Inzaghi vorrebbe puntellare la rosa così da avere maggiori possibilità in campionato e Champions League, ma tutto sommato l’Inter sta veleggiando alla grande e qualche operazione in entrata ci sarà solo in caso di partenze, per esempio quella già ufficiale di Tomas Palacios che “chiama” un difensore e quella possibile di Davide Frattesi. Per il resto, Beppe Marotta e Piero Ausilio si muoveranno per giugno: da questo punto di vista, probabilmente ci sarà da sistemare qualcosa a centrocampo visto che Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare e bisognerebbe comunque trovare forze fresche.

Calciomercato Inter News/ Frenata per Zalewski, Palacios tornerà per il Mondiale per Club (30 gennaio 2025)

Uno dei profili nel mirino del calciomercato Inter corrisponderebbe a Morten Frendrup: giocatore tattico che sa agire da mezzala difensiva ma anche più avanzato in campo, all’occorrenza addirittura terzino. Il suo rendimento nel Genoa, con cui gioca da gennaio 2022, è stato notato anche dal Commissario Tecnico della sua nazionale che lo aveva già convocato nel novembre 2023, Frendrup aveva dovuto rinunciare per influenza ma l’anno seguente ha comunque esordito con la Danimarca. Nel Grifone è un titolare sostanzialmente fisso, a prescindere dai moduli e dagli allenatori che si sono alternati in panchina: un elemento dunque che potrebbe essere un ottimo sostituto dei titolari.

Calciomercato Inter News/ Zalewski più vicino, rifiutato il Marsiglia! Buchanan-Villarreal (29 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NDOYE PIACE A MAROTTA

Inoltre il calciomercato Inter guarda anche alle corsie esterne che, come sappiamo, sono il grande propulsore della squadra nerazzurra: Beppe Marotta, stando alle ultime indiscrezioni, non disegnerebbe affatto mettere le mani su Dan Ndoye, giocatore svizzero che Thiago Motta ha saputo far maturare nel Bologna che ha centrato la qualificazione in Champions League, e che poi si è confermato anche sotto la guida di Vincenzo Italiano infilando nel mezzo anche un Europeo da protagonista, come purtroppo ricorda bene l’Italia cui Ndoye ha fatto gol nel deludente ottavo di finale che ci ha visto eliminati.

Calciomercato Inter/ Arnautovic e Buchanan addio vicino, possibile ritorno Biraghi (29 gennaio 2025)

Qui però, senza ovviamente venire meno al riconoscere il valore del giocatore, possiamo avanzare qualche dubbio tattico: Simone Inzaghi ama giocare sugli esterni con dei terzini che spingano a tutta fascia (Denzel Dumfries e Federico Dimarco) mentre Ndoye sarebbe un elemento decisamente più offensivo e votato a guardare la porta avversaria. Certamente poi i giocatori possono evolvere ed essere messi in una condizione di rendere al meglio, e di esempi ne abbiamo tanti; forse però per lo svizzero del Bologna bisognerà fare qualche ulteriore valutazione di calciomercato, lo scopriremo comunque…