CALCIOMERCATO NITER NEWS: FRENATA PER ZALEWSKI

Sembrava che il calciomercato Inter avesse chiuso l’operazione Nicola Zalewski, e invece sono sorte delle difficoltà improvvise che potrebbero portare addirittura alla fumata grigia (o nera). Avevamo scritto giusto ieri come le parti fossero ormai vicine: Zalewski, che era anche stato messo fuori rosa dalla Roma e che comunque non sta più trovando gli spazi che gli concedeva José Mourinho, è ormai in uscita dal mondo giallorosso e, nonostante la pressione del Marsiglia di Roberto De Zerbi, l’Inter è in netto vantaggio anche perché lo stesso Zalewski ha già dato il suo benestare e la preferenza nella squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter News/ Zalewski più vicino, rifiutato il Marsiglia! Buchanan-Villarreal (29 gennaio 2025)

Il problema è che la Roma lo vuole vendere a titolo definitivo, mentre l’Inter spinge per il prestito con diritto di riscatto: in questo caso però i giallorossi dovrebbero rinnovare il contratto del calciatore per un’altra stagione ed è un’operazione di calciomercato che vorrebbero evitare. Ecco allora che il già citato Marsiglia, su queste basi, passerebbe nuovamente in testa nella corsa al calciatore: il club francese infatti è disposto all’esborso economico immediato per assicurarsi le prestazioni di Zalewski. L’Inter ha fretta di trovare un sostituto di Tajon Buchanan, a questo punto potrebbe realmente diventare una corsa contro il tempo per l’italo-polacco e non solo.

Calciomercato Inter/ Arnautovic e Buchanan addio vicino, possibile ritorno Biraghi (29 gennaio 2025)

PALACIOS-MONZA E RITORNO

Intanto il calciomercato Inter ha ufficializzato una trattativa, ma in uscita: infatti il giovane Tomas Palacios si è trasferito al Monza, che aveva bisogno di almeno un difensore per sopperire alla partenza (non indifferente) di Pablo Marì, che ritrova Raffaele Palladino alla Fiorentina. Palacios ha giocato poco o nulla con l’Inter: Simone Inzaghi non l’ha mai considerato parte integrante nelle rotazioni nonostante qualche infortunio ci sia stato, preferendo puntare sulla crescita di Yann Bisseck ma anche, a tratti, sull’arretramento di Matteo Darmian o Carlos Augusto come braccetti della difesa a tre. Palacios giustamente chiedeva più spazio: è stato accontentato, ma l’Inter avrebbe già un piano.

Calciomercato Inter/ Frattesi resterà in nerazzurro. Fatta per Palacios al Monza (28 gennaio 2025)

Infatti l’argentino resta comunque un calciatore che potrebbe avere un futuro a tinte nerazzurre: intanto la formula del prestito secco lascia intendere che la società meneghina voglia controllarne l’evoluzione senza il rischio di vederselo portare via, inoltre le ultime indiscrezioni dicono che Palacios tornerà a disposizione di Simone Inzaghi un mese prima rispetto al primo luglio, vale a dire già nella finestra speciale di inizio giugno che è stata inserita esplicitamente per le squadre che giocheranno il Mondiale per Club. Vedremo allora se sarà davvero così che andranno le cose.