CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Gudmundsson nome ancora caldo, Tessmann bloccato (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ECCO LA FORMULA PER GUDMUNDSSON

Il calciomercato dell’Inter continua a battere una pista particolarmente calda, quella dell’attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmundsson. Giocatore di cui si parla da diverse settimane in chiave nerazzurra e che potrebbe trovare spazio nella rosa di Simone Inzaghi a precise condizioni. Il tecnico nerazzurro farebbe grandi sforzi per averlo e arricchire un reparto offensivo già pregno di grandi campioni, grazie anche ai nuovi acquisti a parametro zero come l’iraniano Mehdi Taremi e il polacco Piotr Zielinski.

Secondo rumors di calciomercato riportati dalla Gazzetta dello Sport, la formula del trasferimento proposta dall’Inter sarebbe simile a quella di Frattesi: prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, Marotta vorrebbe inserire una “clausola processo“, dato che in autunno si terrà il processo d’appello in Islanda in cui il calciatore dovrà difendersi da accuse ormai note a tutti, riguardanti alcune possibili molestie: nel caso in cui arrivasse una condanna, l’Inter vorrebbe tutelarsi vedendo annullato il trasferimento, soluzione che al momento non convince il Genoa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA MANCA PER TESSMANN

Nel frattempo le trattative tra Inter e Venezia per il trasferimento di Tanner Tessmann proseguono, ma ci sono alcune differenze di vedute tra le parti. Secondo Tuttosport, il Venezia vorrebbe utilizzare il cartellino di Gaetano Oristanio, altro giocatore al centro delle discussioni, come contropartita tecnica per Tessmann, mentre l’Inter preferirebbe separare i due affari. Non c’è ancora l’intesa ufficiale e un affare che nelle ultime ore sembrava in dirittura d’arrivo ha subito una frenata anche per motivi d’ingaggio.

Infatti, Tessmann ha avanzato richieste piuttosto elevate ai nerazzurri e al momento sembra più difficile trovare un accordo con il centrocampista che con il Venezia. In caso di buon esito della trattativa di calciomercato con l’Inter, tuttavia, lo statunitense non sembra intenzionato a tornare in prestito in Laguna per un’altra stagione, preferendo misurarsi con altri obiettivi in Serie A o all’estero. Al contrario, Oristanio gradisce molto la destinazione Venezia e potrebbe finire ai veneti con una clausola di recompra in mano all’Inter, una contropartita che come detto potrebbe essere decisiva per sbloccare l’affare.











