Calciomercato Inter News/ Gudmundsson si complica, bisogna fare spazio e c’è la Fiorentina (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: COMPLESSA LA PISTA GUDMUNDSSON

Si fa sempre più complessa la pista del calciomercato Inter che conduce ad Albert Gudmundsson. A fare il punto è stata la Gazzetta dello Sport: l’islandese è da tempo nel mirino dei campioni d’Italia e qualche settimana fa si pensava che con il Genoa si potesse chiudere positivamente il doppio affare (Josep Martinez è già sbarcato a Milano), invece per Gudmundsson le cose si sono complicate perché l’Inter deve innanzitutto pensare a cedere. Questo per un discorso economico, ma anche di spazio: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono intoccabili, in più è arrivato Mehdi Taremi. Tradotto, l’Inter ha bisogno di sistemare altrove Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Il primo ha offerte dalla Turchia ma sarebbe poco convinto, il secondo non è stato riscattato dal Marsiglia (causa mancata qualificazione in Champions League) e potrebbe tornare in Argentina nel River Plate, ma i Millionarios lo prenderebbero da svincolato e il contratto in essere con l’Inter scade nel 2025, i nerazzurri dunque vorrebbero almeno un indennizzo. Visto il rallentamento nell’operazione di calciomercato, su Gudmundsson si è mossa la Fiorentina che ha già preso contatti: il Genoa chiede 30 milioni di euro e l’offerta viola è ferma a 20, ma l’Inter deve affrettarsi se vuole chiudere per l’islandese…

PER LA DIFESA ANCHE HERMOSO

Per quanto riguarda invece la difesa, il calciomercato Inter sta studiando un paio di soluzioni, forse anche tre. Della prima abbiamo parlato nelle ultime ore, ci sarebbe l’idea Ricardo Rodriguez che si è svincolato dal Torino e gioca ormai da tempo in Serie A, vista anche l’esperienza nel Milan. Il secondo profilo è sempre un parametro zero, noto da tempo: l’Inter infatti sarebbe tornata su Mario Hermoso, che alla fine l’Atletico Madrid ha lasciato senza contratto dopo che si era parlato di una possibile apertura per il rinnovo. Qui i contatti ci sono già stati ed Hermoso sarebbe interessato ma, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto un triennale che i nerazzurri non vorrebbero concedere.

Per questo motivo dunque anche la trattativa per Hermoso non è decollata; il calciomercato Inter si guarda intorno, forte di una difesa che ha certamente delle certezze granitiche ma anche con situazioni da valutare (Stefan De Vrij per esempio) e dunque con la necessità di fare almeno un acquisto per puntellare il reparto. Anche per questo la società starebbe pensando, qualora non dovesse arrivare a uno dei due giocatori di cui sopra, ad un profilo giovane da far crescere e maturare: si vedrà allora se nei prossimi giorni ci saranno delle novità in merito.











