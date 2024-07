CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ricardo Rodriguez per la difesa. Martinez e Taremi a Milano (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MOVIMENTO IN DIFESA!

Il calciomercato dell’Inter continua a portare avanti il casting per trovare il sostituto di Buchanan, che sarà fuori per i prossimi quattro mesi a causa di un infortunio alla tibia riportato in Copa America con la Nazionale del Canada. Tra i candidati non c’è solo Mario Hermoso (nonostante la difficoltà dell’affare) e Jakub Kiwior, il cui arrivo dipenderebbe dall’apertura al prestito da parte dell’Arsenal. Un nuovo nome emerso è quello di Ricardo Rodriguez, ora svincolato dopo una lunga esperienza al Torino, lo svizzero offre esperienza e costi contenuti, e conosce già la città avendo giocato con il Milan dal 2017 al 2020.

L’Inter deciderà nei prossimi giorni, senza escludere un eventuale investimento di calciomercato su un profilo più giovane. Nell’ultima stagione, Rodriguez ha collezionato 37 presenze con il Torino tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol (contro il Milan) e fornendo due assist. Dopo la scadenza del suo contratto il 30 giugno, è rimasto svincolato, ma ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alla sua performance nell’Europeo in Germania, dove è stato sempre titolare per la Svizzera fino all’eliminazione ai rigori contro l’Inghilterra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARRIVANO I NUOVI ACQUISTI

Il calciomercato dell’Inter intanto può finalmente arrivare all’ufficializzazione di affari che erano stati impostati ormai già da molto tempo. Mehdi Taremi arriva a Milano per finalizzare il suo trasferimento all’Inter: si unisce a parametro zero dal Porto e firmerà un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione che estenderebbe la scadenza al 2027. Il suo stipendio annuale sarà di 3 milioni di euro netti, più bonus.

Nel frattempo, un’altra ufficialità per l’Inter riguarda Josep Martinez. Il portiere classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Genoa, diventando la prima alternativa a Yann Sommer nelle scelte di Simone Inzaghi. Martinez lascia il Genoa dopo 68 presenze complessive in due anni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. L’Inter ha pagato 13,5 milioni di euro per il suo cartellino, con l’aggiunta di eventuali 2 milioni di bonus. Martinez ha firmato un contratto quinquennale con l’Inter, fino al 30 giugno 2029, con uno stipendio annuale di 1,5 milioni di euro netti.

