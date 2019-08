CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Icardi si impunta: vuole solo la Juve (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter si muove ormai da mesi intorno a un unico tormentone: Icardi sì, Icardi no. O meglio, la società nerazzurra ha deciso da tempo la messa ai margini dell’ex capitano, finché non si deciderà a trovare una sistemazione che possa portare anche nelle casse nerazzurre un valore congruo a quello che era considerato il prezzo del cartellino prima della grande bufera. E’ arrivato l’ultimatum del Napoli a smuovere un po’ le acque, e in molti si sono chiesti se la società partenopea non fosse in realtà la soluzione migliore per un attaccante che dovrà necessariamente rilanciarsi, a dispetto delle due classifiche cannonieri in Serie A vinte in carriera. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Icardi è ormai deciso a rifiutare il Napoli e se l’Inter non aprirà seriamente una trattativa con la Juventus, rischia di restare in scadenza, e da ospite sgradito, in nerazzurro. Icardi vuole solo la Juve che non ha però al momento la forza, e forse neanche la voglia, di fare all-in su di lui. E ormai il tempo stringe…

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INCONTRO CON LA FIORENTINA PER BIRAGHI

Il calciomercato dell’Inter in questi ultimi giorni di trattative ha però anche il compito di puntellare la rosa a disposizione di Conte, che comunque vada la questione-Icardi, e nonostante l’arrivo sfumato di Dzeko, ha potuto comunque contare su un grande acquisto per reparto con gli arrivi di Godin in difesa, Barella a centrocampo e Lukaku in attacco, in attesa di sapere se Alexis Sanchez potrà affiancare nel reparto offensivo il belga e Lautaro Martinez. C’è però ancora un esterno da reperire e la preferenza dell’Inter è sempre rivolta a Biraghi, con la Fiorentina che, secondo le parole del DS Pradé, sarebbe anche pronta ad accettare lo scambio con Dalbert. La trattativa avanza e ci sarà un incontro tra le due società, che dovranno puntare a convincere il brasiliano ad accettare la destinazione viola. Lo scambio sembrava infatti destinato a saltare in quanto Dalbert, lasciando l’Inter, avrebbe preferito un trasferimento in Francia, al Nizza. Ora la questione sembra riaperta e l’Inter conta di poter sferrare l’ultimo assalto a Biraghi.

