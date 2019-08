CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Icardi dice no al Monaco (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter continua a ruotare attorno agli attaccanti. La situazione relativa a Mauro Icardi è ancora in una fase di stallo e una certa confusione regna, tanto che sembra possibile anche una partenza di Lautaro Martinez che pareva fantascienza nel corso di questa estate. Ma tutto può accadere, anche perché su Icardi il club si aspettava invece un epilogo più rapido. E invece è arrivato l’ennesimo no da parte dell’argentino alla possibilità di un trasferimento. Wanda Nara, moglie e agente dell’ex capitano nerazzurro, è stata perentoria in un’intervista ai microfoni di Tyc Sports in Argentina, spiegando: “Mauro non giocherà in Francia nel Monaco”. Ipotesi dunque da scartare, con alcune voci che si erano rincorse negli ultimi giorni che avevano parlato di un possibile interessamento di Jorge Mendes, super-procuratore molto influente nel club del Principato, che avrebbe potuto togliere le castagne dal fuoco all’Inter. Nulla da fare e ora la situazione sembra sempre più ingarbugliata.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI ALLONTANA LLORENTE

Dall’altra parte l’Inter cerca comunque una punta da affiancare al gran colpo Romelu Lukaku, e un altro nome che era stato avanzato con una certa convinzione era quello relativo a Fernando Llorente, che ha lasciato il Tottenham a parametro zero e ora è in cerca di un ingaggio importante. Il 34enne centravanti spagnolo non disdegnerebbe un ritorno in Italia, dove ha già vestito la maglia della Juventus, e l’Inter si sarebbe fatta avanti. Al momento però, secondo quanto riportato su Sportitalia dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ci sarebbe il Napoli e non l’Inter al centro delle preferenze di Llorente. L’Inter non può d’altronde di certo aprire una nuova telenovela dopo il caso-Dzeko, che ha alla fine rinnovato con la Roma dopo essere stato segnalato per quasi due mesi vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Il toto-punta dunque continua, con l’Inter che potrebbe tornare su Alexis Sanchez, che chiede però un ingaggio altissimo per lasciare il Manchester United.

