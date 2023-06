CALCIOMERCATO INTER NEWS/ In arrivo maxi l’offerta per Onana. Piace Guerreiro ma… (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ONANA FA SPAZIO A VICARIO!

Il calciomercato dell’Inter vive ancora in un limbo dovuto, comprensibilmente, alla finalissima di Champions League da affrontare sabato prossimo e che ha congelato per qualche giorni i programmi, anche se il club si è già confrontato col tecnico Simone Inzaghi su alcune operazioni chiave. La probabile partenza di Onana in direzione Chelsea ha già portato i nerazzurri a bloccare Guglielmo Vicario, col portiere dell’Empoli che arriverà non appena verrà chiusa la cessione dell’estremo difensore camerunense.

Onana infatti sembra essere nel mirino di alcune squadre della Premier League, Chelsea in primis: in Inghilterra si parla esplicitamente di una maxi offerta che sarebbe in arrivo per il giocatore africano. Onana è sempre stato un portiere molto apprezzato sul mercato internazionale e, nonostante le disavventure nel Mondiale in Qatar, le prestazioni in Italia lo hanno rilanciato al 100% agli occhi degli osservatori. L’Inter dovrà valutare attentamente l’offerta ricevuta (che potrebbe superare i 50 milioni di euro) e decidere se cedere il giocatore o puntare sulla sua permanenza nella squadra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INSERIMENTO PER GUERREIRO?

Nel frattempo, l’Inter sta monitorando attentamente la situazione di Raphael Guerreiro, terzino svincolato del Borussia Dortmund. Il giocatore portoghese è da tempo nel radar dell’Inter, ma dovrà affrontare la concorrenza del Bayern Monaco, interessato a rinforzare il proprio reparto difensivo. L’Inter dovrà fare un’offerta di calciomercato convincente per l’ingaggio e dimostrare di essere la destinazione preferita per Guerreiro, che potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la squadra.

Dopo l’esperienza al Borussia Dortmund Guerreiro può approdare a parametro zero nel suo nuovo club, esterno di grande velocità e talento che farebbe decisamente al caso del 3-5-2 di Simone Inzaghi. I media tedeschi parlano però di una trattativa ormai molto avanzata tra Guerreiro e il Bayern Monaco: l’Inter tenterà un inserimento in extremis anche se per una mossa del genere l’ideale sarebbe piazzare prima Dumfries, già vicino alla cessione a gennaio, con i tempi che potrebbero essere troppo stretti e i bavaresi che potrebbero dunque spuntarla chiudendo subito l’affare.

