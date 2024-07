Calciomercato Inter News/ Due possibili operazioni per Kim , niente sconti per Carboni (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CARBONI PARTE SOLO A TITOLO DEFINITIVO

Il calciomercato Inter deve fronteggiare le tante pretendenti per Valentin Carboni. Il prodigio nerazzurro è rincorso da moltissimi club, su tutti il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Secondo Sportmediaset, l’Inter non ha alcun fretta: una volta terminata la Copa America ci si siederà intorno ad un tavolo per discutere del futuro del classe 2005.

Come detto, De Zerbi è rimasto stregato dalle qualità del calciatore, tanto forte quando difficilmente collocabile nel modulo di Simone Inzaghi. Detto ciò, l’allenatore nerazzurro ha fatto capire di volerlo osservare meglio da vicino durante il ritiro. Anche da lì passerà molto delle decisioni sul futuro dell’argentino.

Una cosa è certa: il calciatore non si muoverà in prestito. O rimarrà in nerazzurro a tutti gli effetti, con un ruolo magari inizialmente marginale da riserva, oppure verrà ceduto a titolo definitivo e tanti saluti. La valutazione minima è di 35 milioni, sotto quella cifra l’Inter non degnerà nemmeno di una risposta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER KIM SPUNTA UNA VECCHIA FORMULA

Il calciomercato Inter ha bisogno di un difensore. Il nome più in voga in questa sessione di mercato è quello di Kim, ex difensore del Napoli campione d’Italia passato al Bayern Monaco per 50 milioni. L’ambientamento in Germania non è mai arrivato e ora il coreano medita sull’addio.

L’Inter sta ragionando su due possibili operazioni per convincere la società bavarese. La prima è un canonico prestito oneroso con diritto di riscatto, l’altra una mossa più “ufficiosa”, praticamente uguale a quella che ci fu per Lukaku: sempre prestito oneroso alla base, ma con un gentlemen’s agreement per parlare dell’eventuale cifra del riscatto a fine stagione.

L’Inter comunque ha due alternative di calciomercato al gigante coreano. In primis Jakub Kiwior, inseguito anche da Juventus e Milan, in uscita dall’Arsenal dopo l’arrivo quasi certo di Riccardo Calafiori. Il secondo nome è Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana che potrebbe tornare utile anche per le liste UEFA essendo cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL GENOA FISSA IL PREZZO DI GUDMUNDSSON

Il calciomercato Inter, sin dalle prime battute, ha visto Albert Gudmundsson come uno dei primi desideri di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha sempre manifestato la sua volontà di avere un attaccante rapido e tecnico a disposizione, capace di saltare l’uomo come in pochissimi sanno fare nell’attuale rosa a disposizione. Infatti dati alla mano, l’Inter è una delle squadre che dribbla meno.

Il Genoa però è stato molto chiaro, come già fece con Zangrillo: non ci saranno sconti per niente e per nessuno. I rossoblu lasceranno tranquillamente partire il giocatore, a patto che però arrivi un’offerta consona vale a dire 30/35 milioni cash, né contropartite né altro. L’islandese inizialmente prenderà parte al ritiro del Grifone.

