CALCIOMERCATO INTER NEWS/ L’agente di Dybala in sede. Carboni via solo per 30 milioni (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OPERAZIONE DYBALA?

Il calciomercato dell’Inter è stato scosso da una visita a sorpresa. Giacomo Petralito, intermediario di mercato molto vicino Paulo Dybala, si è presentato alla sede dei nerazzurri per quella che da lui stesso è stata definita: “Solo una visita cordiale come si fa con tutti gli amici e con tutti i grandi club. E’ andata perfettamente“. Già due anni fa Petralito si era mosso per valutare le possibilità di Dybala di sposare la causa interista, situazione che poi si era risolta con la Joya che aveva abbracciato le istanze della Roma.

La visita di Petralito in viale Liberazione potrebbe non essere casuale: Dybala ha sempre la questione della clausola rescissoria viva in casa giallorossa e con un investimento intorno ai 15 milioni di euro potrebbe essere portato via, a patto di trovare un nuovo accordo convincente per l’ingaggio. Il rinnovo di contratto con la Roma non è ancora arrivato per l’argentino e la situazione di calciomercato dunque potrebbe volgere presto a favore dell’Inter, soprattutto se si dovesse convincere Dybala ad essere centrale nel progetto di Simone Inzaghi e non solo uno “sfizio” da togliere dopo la delusione di due anni fa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA FARE CON CARBONI?

Il calciomercato dell’Inter deve però sciogliere un nodo importante: l’esterno Valentin Carboni, dopo la convocazione conquistata in Copa America con l’Argentina, non è più un talento di belle speranze ma una solida realtà. L’impegno con l’Albiceleste rappresenta un’opportunità d’oro per l’Inter, poiché contribuirà ad aumentare ulteriormente la valutazione di un giocatore già stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Con questa somma, eventualmente (Arnautovic permettendo), il club potrebbe puntare su un attaccante più pronto come Gudmundsson.

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto su Sky un punto chiaro su Inter e Valentin Carboni: “Credo abbia una valutazione alta, il club non vorrebbe cederlo, vorrebbe darlo in prestito, ma se dovesse cederlo lo farebbe a cifre superiori ai 25 milioni. Poi dipende dal percorso: potrebbe giocare ancora in prestito in Serie A per fargli fare ulteriore esperienza o magari una cessione, chissà anche all’estero. Di fronte all’offerta di 18-20 milioni della Fiorentina nella scorsa stagione i nerazzurri non hanno tentennato. Bisognerà vedere se arriveranno offerte di questo tipo in estate, non è facile“.











