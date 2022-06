Calciomercato Inter news/ Ecco l’offerta per Dybala, scambio Lukaku-Dumfries?

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PRIMA OFFERTA A DYBALA

Non è un mistero che al centro del calciomercato dell’Inter ci sia il nome di Paulo Dybala: l’ormai ex numero 10 della Juventus, infatti, piace tanto a Marotta, ed i nerazzurri non vogliono perdere l’occasione di ingaggiarlo a 0. L’argentino nell’ultimo mese ha rifiutato Siviglia, Newcastle e Borussia Dortmund, aspettando una mossa dal club lombardo. La Joya vorrebbe continuare a vivere in Italia, paese che lo ha praticamente adottato da ragazzino e dove si trova molto bene. A Milano, inoltre, andrebbe a formare una coppia dalla tinta albiceleste con Lautaro Martinez.

Nella giornata di ieri l’Inter ha finalmente fatto la sua prima mossa, ed ha incontrato l’agente di Dybala, Jorge Antun, in sede, alla luce del sole, non provando a mascherare in alcun modo ciò che stava accadendo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Beneamata ha recapitato la prima offerta ufficiale al classe ’93: un contratto quadriennale da 5.5/6 milioni a stagione più bonus. Al momento c’è distanza tra la richiesta dell’entourage del calciatore e la proposta dei nerazzurri, ma il gap è colmabile e da entrambe le parti c’è volontà di chiudere. Previsto un nuovo incontro tra pochi giorni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SCAMBIO LUKAKU-DUMFRIES?

Romelu Lukaku non più una semplice suggestione, ma è diventato a tutti gli effetti un obiettivo del calciomercato dell’Inter: l’ex Manchester United ha accettato di dimezzarsi l’ingaggio ed ha pubblicamente dichiarato, più volte, di voler tornare a vestire i colori nerazzurri, ma l’ostacolo più grande era legato alla formula da proporre al Chelsea. I Blues non sono intenzionati a cedere il calciatore in prestito gratuito, mentre il club milanese non vuole pagare gli oltre 25 milioni chiesti per il semplice prestito annuale del calciatore.

Si temeva, negli ultimi giorni, che il club inglese potesse chiedere come contropartita uno dei top player della rosa di Simone Inzaghi: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar o Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, invece, la squadra londinese sembra aver messo gli occhi su Denzel Dumfries, richiesto espressamente da Tuchel. Lo scambio tra il terzino olandese e Lukaku potrebbe essere la svolta per trovare un principio di accordo in questa trattativa che, nonostante il possibile passo avanti, resta molto complicata a causa della differenza di valutazione dei due calciatori.











