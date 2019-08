CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku fa già sognare, ma quante spine… (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter ha vissuto finalmente un impennata d’entusiasmo con l’arrivo di Romelu Lukaku dal Manchester United. Una trattativa durata due mesi ma che ha vissuto finalmente un epilogo felice con i Red Devils che hanno accettato l’offerta di 65 milioni di euro più 13 di bonus che ha permesso al centravanti della Nazionale belga di arrivare all’aeroporto a Milano ed essere accolto dai tifosi nerazzurri che hanno mostrato tutto il loro entusiasmo per l’acquisto della punta tanto invocata da Antonio Conte. “Segna a Torino, Lukaku segna a Torino” tra i cori più intonati, senza far mancare qualche insulto per Wanda Nara e Mauro Icardi, a cui tra l’altro il belga potrebbe soffiare la maglia numero 9, che Lukaku potrebbe vestire già sabato in amichevole contro il Valencia. E i dirigenti dell’Inter stanno lavorando ai fianchi anche per chiudere per Edin Dzeko, anche se la Roma accetta solo offerte cash e ha rifiutato un possibile inserimento di Perisic nella trattativa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL FLAMENGO VUOLE GABIGOL

Il calciomercato dell’Inter dovrà muoversi però anche in uscita e, anche se Perisic non è un “epurato” alla stregua di Icardi o di Nainggolan finito al Cagliari, anche il croato sembra al passo d’addio dopo le critiche che Conte gli ha esplicitamente rivolto alla fine dei test amichevoli internazionali. Tra i nomi che gravitano attorno all’Inter ce n’è uno che sicuramente non ha lasciato un buon ricordo, ma che si sta rimettendo in luce dopo il ritorno in patria. Stiamo parlando di Gabriel Barbosa detto “Gabigol”, che dopo essere tornato in Brasile ha dimenticato i giorni bui in cui con l’Inter la rete era diventata improvvisamente un’estranea per lui. Gabigol ha saputo rimettersi in luce tanto che il presidente del Flamengo ha affermato di voler parlare presto con i dirigenti dell’Inter per permettere al club RuboNegro di tenere in squadra quello che era uno dei più promettenti giovani attaccanti brasiliani, ma che era rimasto scottato dall’esperienza in Europa in cui non era mai riuscito a fare la differenza in Serie A.

