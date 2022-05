Calciomercato Inter news/ Lukaku pazzo dei nerazzurri, vuole tornare (ultime notizie)

Calciomercato Inter news, Lukaku vuole tornare

Edin Dzeko non è più giovanissimo, e l’Inter cercherà un attaccante nel prossimo calciomercato estivo: i nomi di Gianluca Scamacca e Sebastien Haller sono quelli più chiacchierati e concreti, ma sullo sfondo è sempre rimasta la figura del grande ex, Romelu Lukaku. La trattativa è complicatissima ma, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il belga vorrebbe tornare a tutti i costi a Milano ed ha intensificato i contatti con i dirigenti nerazzurri. L’esperienza con il Chelsea è stata traumatica ed il centravanti è pentito della scelta fatta nell’estate del 2021.

L’ex Manchester UTD sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di riabbracciare la Pinetina, ma il grande problema resta la valutazione dei blues: il club londinese ha speso 113 milioni per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Lukaku neanche un anno fa, e non hanno intenzione di generare un’enorme minusvalenze. L’unica strada praticabile è quella del prestito con diritto di riscatto, dato che l’Inter non può permettersi spese folli, ma sembra una soluzione che non entusiasmi gli inglesi. La prossima settimana è in programma un incontro tra Marotta, Ausilio e l’entourage del calciatore, ma non esiste ancora nulla di concreto.

Calciomercato Inter news, è fatta per Mkhitaryan

Dopo Onana, l’Inter è pronta ad ufficializzare il secondo colpo del suo calciomercato: il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan. L’armeno non rinnoverà il contratto con i capitolini e si unirà alla rosa allenata da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Manchester United ed Arsenal guadagnerà 3.5 milioni di euro netti a stagione e firmerà un biennale con il club lombardo. Il centrocampista questa stagione ha vinto la Conference League con i giallorossi ma non ha ripetuto i numeri dello scorso anno, complice un cambio ruolo che lo ha sacrificato abbondantemente in fase offensiva.

Le visite mediche con i nerazzurri verranno effettuate appena l’infortunio muscolare rimediato nella finale contro il Feyenoord sarà guarito, ma l’affare è concluso. Mkhitaryan con ogni probabilità ricoprirà il ruolo di vice-Calhanoglu, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come seconda punta a supporto del centravanti, ruolo in cui l’Inter aspetta Paulo Dybala. L’acquisto dell’ex Borussia Dortmund esclude quello dell’argentino? Assolutamente no, gli affari di calciomercato sono slegati e dall’Inter filtra ottimismo per la trattativa tra l’ex Juventus e la Beneamata.











