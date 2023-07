CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku obiettivo prioritario, ma piace anche Gnonto (8 luglio 2023)

Calciomercato Inter News: passi avanti per Lukaku ma l’operazione non è semplice, ecco perché

Romelu Lukaku resta la prima scelta di calciomercato per il reparto avanzato dell’Inter. il club nerazzurro vorrebbe riportare l’attaccante belga a Milano e le sta provando tutte per ottenere un accordo con il Chelsea. Una trattativa non facile, dal momento che i Blues hanno chiarito fin da subito che non avrebbero trattato sulla base di un altro prestito, ma che avrebbero preso in considerazione solo un trasferimento a titolo definitivo.

Tutto questo malgrado il desiderio del calciatore di proseguire la sua avventura nella massima serie italiana. Secondo quanto riferisce The Athletic, il Chelsea avrebbe rifiutato una prima proposta da parte dell’Inter, decisamente lontana dai 45 milioni di euro che il Chelsea vorrebbe vedere sul piatto. A complicare la pista Lukaku, come se non bastasse, l’interesse dell’Al Hilal e della Juventus.

Calciomercato Inter News, Pedullà fa il nome di Gnonto: “Non è solo un’idea”

Il calciomercato dell’Inter tiene banco anche sui canali di Sportitalia, dove in queste ore si è tornato a parlare dei possibili rinforzi nerazzurri. A commentare le possibili mosse della società meneghina ci ha pensato, sul proprio sito web, uno dei volti principali di SI, vale a dire Alfredo Pedullà. Il famoso giornalista ha fatto il punto della situazione sulle mosse in entrata, esprimendosi su un nome fin qui poco chiacchierati, vale a dire quello di Gnomo.

“Stiamo parlando di un calciatore che non è solo un’idea, ma anche una possibilità per i nerazzurri. Lo dico perché all’Inter manca la quarta punta e il suo arrivo, quello di Gnonto, sarebbe legato sicuramente all’addio di Correa. L’Inter, per portarsi a casa Gnonto, imbastirebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Lui, ha una valutazione sicuramente molto alta”, ha scritto Pedullà.

