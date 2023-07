CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ L’entourage di Itakura: “siamo vicini alla firma” (8 luglio 2023)

Calciomercato Napoli News: cresce il nome di Itakura, buone sensazioni e firma vicina?

E’ il nome di Itakura a scaldare il calciomercato in entrata del Napoli in queste ore. Il difensore del Borussia Monchengladbach è un obiettivo concreto per la formazione azzurra e nei prossimi giorni il centrale potrebbe diventare un calciatore azzurra. La trattativa, a quanto pare, è ben avviata, come confermato dall’entourage del calciatore. “Abbiamo un offerta dall’Al Nasr Saudi, e dal Napoli, ma il Napoli è vicino alla firma del calciatore”, si legge su un sito specializzato, che riporta quanto riferito dal giornalista arabo Ahmed Ragab.

Il calciatore, dunque, sarebbe stato individuato come erede di Kim. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai quindici milioni di euro e adesso non resta che attendere la fumata bianca. Dunque Itakura pare molto vicino al Napoli, per la gioia di Aurelio De Laurentiis che starebbe seguendo il calciatore già da diversi mesi.

Calciomercato Napoli News, chi è Itakura, il difensore centrale giapponese accostato alla squadra azzurra

Il nipponico Ko Itakura è un centrale difensivo nel pieno della carriera, ha 26 anni e gioca in Bundesliga, nel Borussia M’Gladbach, dall’estate del 2022. Può essere impiegato sia come difensore centrale nella difesa a quattro, che come mediano, all’occorrenza, per svolgere la fase di interdizione. Ha mosso i primi passi in Giappone, con la maglia del Kawasaki Frontale, prima di trasferirsi nel 2019 al Manchester City.

Dopo la parentesi in Premier ecco l’avventura al Groningen, tra la selezione Under 21 in Derde Divisie e quella principale in Eredivisie. Nel 2021 il passaggio allo Schalke 04, quindi al Borussia M-Gladbach dove ha totalizzato nell’ultima stagione 25 presenze tra Bundesliga e DFB-Pokal.

