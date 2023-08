CALCIOMERCATO INTER NEWS/ L’ultima giravolta di Samardzic. In difesa Chalobah o Tomiyasu (16 luglio 2023)

Il calciomercato estivo prosegue con ritmi incalzanti, e l’Inter non è da meno nel partecipare a questa frenetica danza di trattative. Tuttavia, nelle ultime ore, il caso di Samardzic ha portato nuovi sviluppi e un’ombra di incertezza sulla sua possibile approdo in maglia nerazzurra. Il padre del giovane calciatore, dopo aver negoziato commissioni e stipendio, ha stupito tutti con un cambio radicale nella sua squadra di agenti: un terzo cambio in soli dieci giorni. Questo comportamento ha gettato l’Inter nello sconcerto, non solo per la serie di cambiamenti repentini, ma anche per l’atteggiamento incoerente e poco professionale dell’entourage di Samardzic.

La reazione dell’Inter a questa situazione di calciomercato è stata di chiara frustrazione. Secondo quanto riferito da Di Marzio, il club sta valutando seriamente l’ipotesi di concludere qui la trattativa con il calciatore, seppur mai veramente iniziata. La scarsa affidabilità e coerenza dimostrate dall’entourage di Samardzic hanno messo in dubbio la serietà dell’affare e la capacità di raggiungere un accordo soddisfacente. L’ultimatum è stato lanciato: se Samardzic non dovesse accettare le condizioni pattuite entro oggi, 16 agosto, la sua possibilità di unirsi all’Inter svanirebbe. Una decisione definitiva sul futuro del giocatore è attesa nelle prossime ore, ma intanto il calciatore si allena a parte a Udine, mostrando una certa fiducia nonostante l’incertezza che avvolge la sua situazione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BALLOTTAGGIO IN DIFESA

Nel frattempo, l’Inter continua la sua ricerca di rinforzi per la difesa. L’obiettivo era Takehiro Tomiyasu, ma l’infortunio di Timber ha ridimensionato l’interesse per il giocatore. Trevoh Chalobah rimane invece un’opzione valida, nonostante sia temporaneamente fuori per un problema alla coscia. L’approdo di Chalobah a Milano richiederebbe l’approvazione di Pochettino, allenatore del Chelsea, e l’apertura al prestito da parte del club inglese.

Ma il calciomercato dell’Inter non si ferma qui. Una vecchia conoscenza sta per fare ritorno: Marko Arnautovic. Il giocatore, che in passato ha fatto parte della squadra dell’Inter che conquistò il Triplete, è giunto a Milano per svolgere le visite mediche preliminari alla firma. L’ormai ex giocatore del Bologna sembra pronto a indossare nuovamente la maglia nerazzurra e a iniziare questa nuova fase della sua carriera, ormai a 34 anni e con presupposti completamente diversi rispetto a quando era un giovane ragazzo che muoveva i suoi primi passi in nerazzurro nel calcio professionistico.

