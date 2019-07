Calciomercato Inter News/ Marotta spiazzato su Lukaku! (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter resta in fase di stallo nel ballo delle punte e per Romelu Lukaku c’è una situazione da “stallo alla messicana” con il Manchester United. Secondo l’esperto Alfredo Pedullà, come spiegato a “Sportitalia Mercato”, l’Inter si aspettava un atteggiamento diverso da parte dei Red Devils: “L’Inter sapeva che l’offerta da fare per Romelu Lukaku era importante, ma probabilmente non si aspettava una richiesta da 85 milioni di euro da parte del Manchester United. L’Inter sperava di poter trattare sulla base di 75 milioni da versare in tre anni, a rate, ma è consapevole anche che lo United non è interessato a praticare sconti, avendo una situazione finanziaria solida. In più, c’è sempre da gestire la situazione relativa a Edin Dzeko, che Antonio Conte vorrebbe vedere già aggregato in tournée ai nerazzurri. E’ probabile che il club si adoperi per portare almeno uno dei due giocatori già a disposizione del tecnico nei prossimi giorni.”

Calciomercato Inter News, alternativa Ante Rebic

Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, da quanto si legge sulle colonne del suo sito nel consueto riepilogo serale delle trattative, tra i due litiganti nel calciomercato dell’Inter dedicato agli attaccanti potrebbe godere il terzo incomodo, quell’Ante Rebic che molto bene ha fatto in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte dopo il passaggio in Italia con la Fiorentina. Spiega Di Marzio: “La volontà è sempre quella di provare a prendere Romelu Lukaku ma l’Inter, in ogni caso, non vuole farsi trovare impreparata nel caso l’assalto al centravanti belga non andasse in porto e si guarda intorno anche per possibili alternative in attacco. Un piano B insomma, che in questo momento ha un nome: Ante Rebic: l’attaccante croato, ex Fiorentina, ha fatto molto bene in Germania con l’Eintracht Francoforte ed è un nome che l’Inter sta tenendo caldo, un profilo su cui i nerazzurri hanno posto la loro attenzione. C’è da fronteggiare una forte concorrenza che proviene soprattutto da Inghilterra e Spagna.“

