Nicolò Barella all’Inter: è fatta/ Domani le visite mediche: le cifre dell’operazione

Nicolò Barella all’Inter, ci siamo: dopo una trattativa andata avanti per settimane, i nerazzurri hanno chiuso l’affare con il Cagliari. Pallino di Antonio Conte, il classe 1997 domani svolgerà le visite mediche di rito: il centrocampista metterà nero su bianco un contratto di cinque anni e sarà uno dei perni del progetto del tecnico di Lecce. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’operazione prevede un prestito oneroso di 12 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Ricchi bonus previsti per i rossoblu: circa 8 milioni di euro, ai quali bisogna aggiungere 4 milioni di bonus legati ai risultati. Barella, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, fa il salto di qualità dopo una stagione da protagonista con la casacca rossoblu: un gol e quattro assist in 35 presenze, prestazioni di altissimo livello che hanno stregato la dirigenza meneghina…

«Aspettate Barella dai. Un commento sull’acquisto? Ah è stato acquistato? Neanche lo sapevo», il commento ironico di Piero Ausilio a Linate, con il direttore sportivo rientrato in Italia dopo il viaggio a Londra per parlare di Romelu Lukaku con il Manchester United. Un talento di grande qualità per la mediana nerazzurra, che nonostante la giovane età ha già all’attivo 100 presenze nella massima serie. Mezzala all’occorrenza trequartista, il cagliaritano è diventato un perno della Nazionale di Roberto Mancini ed ora avrà la possibilità di misurarsi con la Champions League. Accolto da un gruppetto di tifosi in aeroporto con tanto di cori e selfie, Barella non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai microfoni dei cronisti: probabilmente una scelta scaramantica, o di protocollo, in attesa dell’ufficialità che arriverà nel corso delle prossime ore…

