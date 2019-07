Dani Alves all’Inter?/ Calciomercato: Marotta ci prova, ma Guardiola..

Antonio Conte ha messo le cose in chiaro quando è arrivato all’Inter: si deve tornare a vincere, ad ogni costo e con tanti costi: la proprietà lo sta accontentando e dopo Godin, Lazaro, Sensi già firmati, Barella e Lukaku in dirittura di arrivo, i neroazzurri ora piombano su Dani Alves, il capitano del Brasile fresco vincitore della Copa America nonché ex Psg, Juventus, Barcellona e Siviglia. Un’alternativa di lusso D’Ambrosio, Candreva e lo stesso Lazaro che garantirebbe specialmente in Champions League un usato sicuro di spessore internazionale: nel 3-5-2 di Conte sarebbe l’ideale e darebbe a Conte una sorta di regista avanzato e decentrato in grado con Barella di accendere il gioco dell’Inter spostandolo dall’asse tutto croato Perisic-Brozovic. La Milano neroazzurra non si ferma più e ingrana un colpo dopo l’altro con l’asso brasiliano che sarebbe la classica ciliegina di una torta del calciomercato davvero da sogno per i tifosi interisti. I nodi? L’età dell’ex “triangolatore” preferito di Leo Messi ai tempi del Tiki Taka, 36 anni e un’usura importante dopo tantissimi anni di carriera ad alti livelli, e l’ingaggio: la richiesta è di 7 milioni all’anno e seppur sarà un contratto breve resta comunque un esborso che Marotta deve ben ragionare.

DANI ALVES ALL’INTER? GUARDIOLA RESTA IN POLE

Poi per giungere a Dani Alves, nodo ancora più grande, esiste una concorrenza spietata in Europa: dopo una Copa America giocata ai livelli migliori di sempre, l’esterno verdeoro è stato premiato come miglior giocatore del torneo e ora pare che il Manchester City di Pep Guardiola gli abbia messo gli occhi addosso. Con Walker teoricamente il posto è ostacolato, ma non è da escludere che tanto Pep quanto Conte all’Inter potrebbero chiedere al buon Dani di adattarsi da playmaker puro del centrocampo, un po’ come fatto da Tuchel al Psg già lo scorso anno. Dani Alves ha spesso gioca al posto di Rabiot e Verratti all’evenienza cavandosela ben più che egregiamente grazie alla immensa qualità di base e al passo non più svelto che invece avrebbe dovuto garantire come terzino basso o ala di spine. A breve, spiegano da Fox Sports, dovrebbero vedere a Barcellona – dove Dani Alves è in vacanza ora – i dirigenti interisti e l’entourage del giocatore: i nodi restano, Guardiola è una tentazione e il costo è alto. Ma Dani Alves sarebbe una precisa desiderata di Antonio Conte che difficilmente non ottiene quello che vuole..

