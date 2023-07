Calciomercato Inter News/ Balogun costa troppo, Sommer può arrivare ma il Bayern… (oggi 17 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER: RICHIESTA FOLLE PER BALOGUN

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un attaccante: come noto, Romelu Lukaku è stato messo alla porta a causa del suo flirt con la Juventus, Piero Ausilio ha comunicato al belga di aver chiuso ogni tentativo di riportarlo in nerazzurro ma, al netto di come la si possa pensare in merito, adesso Simone Inzaghi ha bisogno di un calciatore offensivo che possa essere la spalla di Lautaro Martinez. Gli ultimi sondaggi di calciomercato hanno portato ad alzare le quote di Folarin Balogun: statunitense dell’Arsenal, ma reduce dal prestito al Reims con cui ha segnato 22 gol in 39 partite, è il profilo che Inzaghi ha individuato come ideale per la sua squadra.

Il problema è che le richieste dell’Arsenal sono parecchio alte: i Gunners hanno investito un capitale per acquistare Kai Havertz e Declan Rice e, nonostante i fondi ci siano, hanno anche bisogno di monetizzare e partono da una base di 50 milioni di sterline. Cifra che l’Inter al momento non si può permettere: la società nerazzurra dovrà dunque mediare e trattare con l’Arsenal per arrivare a un accordo che sia ritenuto accettabile, vedremo se succederà o se invece il calciomercato Inter dovrà rivolgersi altrove per definire l’acquisto del suo nuovo attaccante. Le alternative non mancano, ma bisognerà chiudere…

IL NODO PORTIERE

Con André Onana venduto al Manchester United, il calciomercato Inter cerca anche un portiere: adesso i nerazzurri si trovano senza il camerunense e Samir Handanovic, serve un titolare e anche in questo caso l’elenco è particolarmente folto. Per Anatolyi Trubin esiste una trattativa con lo Shakhtar Donetsk, ma siamo solo all’inizio e non sarà facile strappare il giovane ucraino al suo club di appartenenza; Simone Inzaghi vorrebbe invece Yann Sommer, esperto svizzero che ha giocato gli ultimi sei mesi al Bayern Monaco, che lo ha prelevato dal Borussia Monchengbadlach per sostituire l’infortunato Manuel Neuer.

Sommer è una garanzia, e lo sa anche Thomas Tuchel: l’allenatore del Bayern infatti non se ne vorrebbe privare a cuor leggero, nonostante in rosa possa contare sul veterano Sven Ulreich e il talentuoso Alexander Nubel, appena rientrato dal prestito al Monaco. Stando alle indiscrezioni lanciate da Tuttosport, sembra che Tuchel sia disposto a cedere Sommer solo se dovesse riuscire a mettere le mani su Giorgi Mamardashvili: il portiere georgiano che gioca nel Valencia è seguito anche dall’Inter, che però ha dovuto fare un passo indietro a causa delle alte richieste del club spagnolo. Se il Bayern dovesse riuscire a chiudere l’affare di calciomercato, potrebbe sbloccarsi anche l’arrivo di Sommer in nerazzurro…











