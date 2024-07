CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCORA GUDMUNDSSON

Albert Gudmundsson rimane il sogno proibito per il calciomercato dell’Inter. Attualmente, i nerazzurri non possono lanciarsi sull’attaccante del Genoa a meno che non si liberi spazio nel reparto offensivo tramite cessioni: in particolare Marko Artnautovic è il primo indiziato a lasciare spazio, senza dimenticare che l’Inter dovrà trovare una sistemazione per Joaquin Correa (si parla di un possibile ritorno alla Lazio) ormai fuori dai piani del tecnico Simone Inzaghi.

Nonostante le dichiarazioni di Marotta che ha parlato di una situazione troppo difficile da portare avanti, l’islandese è ancora nel mirino dell’Inter. Sportitalia sottolinea che il club nerazzurro è ancora attento alla situazione di Gudmundsson, il quale ha attirato anche l’interesse della Fiorentina, che aveva già tentato di acquistarlo a gennaio. Inoltre, Gianluca Di Marzio riporta che anche lo Stoccarda ha manifestato interesse per il giocatore, facendo i primi passi per portarlo in Bundesliga.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES RESTA IN NERAZZURRO

Il calciomercato dell’Inter intanto scioglie un nodo importante sul piano delle permanenze: Denzel Dumfries infatti rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’accordo prevede un ingaggio di 4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al suo stipendio attuale, con una durata ancora da stabilire, ma che si estenderà fino al 2027 o 2028. La firma avverrà quando il giocatore tornerà in Italia dalle vacanze, previsto per il 3 agosto, la stessa data di rientro per altri giocatori che hanno partecipato alle semifinali degli scorsi Europei, come De Vrij, Thuram e Pavard.

Questa sarà un’estate di rinnovi per l’Inter, dopo quelli già annunciati di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, il cui rinnovo sarà ufficializzato qualche giorno dopo il suo ritorno a Milano tra il 7 e l’8 agosto. La proposta di rinnovo era stata inviata agli agenti di Dumfries diverse settimane fa, gli impegni con la nazionale olandese, dove è stato un protagonista con cinque presenze su sei partite e un assist, avevano ritardato le trattative. Tuttavia, Dumfries non ha mai manifestato un forte desiderio di essere ceduto e non sono arrivate offerte significative, facilitando la chiusura dell’accordo.