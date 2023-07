Calciomercato Inter News/ Offerta all’Udinese per Samardzic. E Sommer apre al trasferimento… (29 luglio)

Calciomercato Inter news, i nerazzurri fanno sul serio per Samardzic. Pronta l’offerta all’Udinese: ecco i dettagli

L‘Inter vuole a tutti i costi Samardzic? Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra si sarebbe inserita nella corsa che porta al centrocampista bianconero dell’Udinese. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, i meneghini sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai quindici milioni di euro per arrivare al centrocampista dell’Udinese. E non è finita qui: nell’offerta sarebbe incluso anche il cartellino di Fabbian a titolo definitivo con recompra.

La trattativa pare entrata nella fase clou, anche se al momento non si è ancora parlato di ingaggi. L’Inter resta vigile sul centrocampista e nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, potrebbe tentare l’affondo decisivo per il giocatore dell’Udinese. Situazione in evoluzione, da seguire con attenzione.

Tra gli altri obiettivi in entrata del calciomercato dell’Inter c’è sicuramente Yann Sommer, ritenuto dalla dirigenza il rinforzo perfetto per la porta nerazzurra. Quest’ultimo, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti dopo l’amichevole tra Bayern Monaco e Kawasaki Frontale, ha parlato del suo futuro e del possibile trasferimento all’Inter, lasciando aperta ogni possibilità.

Queste le sue dichiarazioni riportate da Sport1: “Inter? Se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà”, ha commentato. “Addio al Bayern? Ho un ottimo rapporto con tutti nel club“, precisa Sommer. Insomma, risposta che non esclude nulla e che in un certo senso può far ben sperare i tifosi dell’Inter sulla buona riuscita dell’operazione. Vedremo se nel corso dei prossimi giorni la trattativa per il portiere potrà finalmente decollare o se, invece, bisognerà attendere ancora.

