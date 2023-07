Calciomercato Milan News/ Conferme totali su Musah: l’ufficialità è sempre più vicina… (oggi 29 luglio)

Calciomercato Milan News: cresce l’attesa per l’arrivo di Yunus Musah, ufficialità sempre più vicina?

Il nome di Yunus Musah sta facendo crescere l’interesse attorno al calciomercato del Milan. Il giovane calciatore è davvero ad un passo dai rossoneri, dopo una lunga trattativa che ha vissuto momenti altalenanti e dalla non facile gestione. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nutrito particolari dubbi sulla piazza rossonera: l’idea di approdare al Milan, società con cui ha un accordo per un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028, lo ha sempre entusiasmato e stuzzicato.

Adesso anche il Valencia si è deciso ad andare incontro al Milan, abbassando notevolmente le sue pretese economiche. Le distanze sulla valutazione hanno reso molto complessa la fase di contrattazione tra i meneghini e gli spagnoli, ma alla fine le parti sembrano essersi avvicinate sensibilmente, raggiungendo un accordo vicino ai venti milioni di euro.

Calciomercato Milan News, rossoneri verso l’annuncio di Musah. Fabrizio Romano: “Accordo verbale trovato, nelle prossime ore…”

Sempre a proposito della trattativa di calciomercato tra Valencia e Milan per Musah, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, riepilogando i prossimi step che porteranno l’operazione verso la definitiva fumata bianca. “Il Milan completerà il processo formale per acquistare Yunus Musah nelle prossime ore”, ha scritto Romano sul proprio profilo Twitter, snocciolando i dettagli dell’intesa raggiunta tra le parti.

“Accordo verbale trovato da venerdì per un affare da 20 milioni di euro. Il Milan invierà al Valencia l’offerta ufficiale, Musah sosterrà le visite mediche la prossima settimana”. Dunque i tifosi del Milan devono pazientare ancora qualche giorno, l’arrivo di Musah non sembra più in discussione. Mister Pioli è pronto ad abbracciare un rinforzo di qualità, pronto all’uso ma anche di grande prospettiva futura.











