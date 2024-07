CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER LA DIFEESA SPUNTA VANHEUSDEN

Il calciomercato dell’Inter cerca risorse per sferrare l’assalto su obiettivi che potrebbero chiudere la composizione della rosa a disposizione di Simone Inzaghi per difendere lo Scudetto. Il difensore centrale belga Zinho Vanheusden potrebbe rispondere a questa esigenza. Attualmente in fase di recupero da un infortunio, Vanheusden è tornato dal prestito allo Standard Liegi, che non ha esercitato l’opzione di riscatto. Classe 1999, Vanheusden è stato a lungo considerato uno dei talenti più promettenti del calcio belga, nonostante i gravi infortuni alle ginocchia che hanno segnato la sua carriera.

La sua valutazione di calciomercato massima è stata di 16 milioni di euro quando l’Inter lo ha controriscattato dallo Standard Liegi nel 2021. Al 30 giugno 2024, il valore residuo del suo cartellino è di poco meno di 6 milioni di euro, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e uno stipendio annuale lordo di 185mila euro, per un impatto annuo a bilancio di circa 3,15 milioni. La cifra minima per una cessione a titolo definitivo sarebbe di almeno 6 milioni di euro, mentre in caso di prestito il riscatto dovrebbe essere fissato a circa 3,15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PIANO PER RENAN

Il calciomercato dell’Inter fa registrare anche la ricerca per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi, specialmente dopo l’infortunio di Buchanan in Copa America, che ha reso questa una priorità per i dirigenti nerazzurri. Un nome nuovo è emerso: Robert Renan, difensore centrale mancino dello Zenit, attualmente in prestito all’Internacional in Brasile. Il giovane 20enne potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter, anche se i costi sono piuttosto elevati. Nella stagione 2023-24, Renan ha giocato 34 partite tra Zenit e Internacional, fornendo 2 assist.

Nel frattempo, l’accordo per Tanner Tessmann è sfumato. Non è stata raggiunta un’intesa tra l’Inter e gli agenti del 22enne centrocampista americano. Adesso su Tessmann ci sono Torino, Parma e Como in Italia, mentre all’estero sono interessati Celtic e Brentford. Nella passata stagione con il Venezia, Tessmann ha collezionato 42 presenze, segnando 7 gol e fornendo 3 assist, saltando solo una partita per squalifica: l’Inter non ha trovato l’accordo sulle contropartite, col trasferimento in Veneto di Oristanio che non si è concretizzato.